Бюджетные смартфоны Infinix и Tecno сравнили и выбрали лучший

Бюджетные смартфоны Infinix и Tecno сравнили и выбрали лучшийПокупать стоит только Spark 20
Infinix Smart 8 Pro доступен с вариантами внутренней памяти 128 и 256 ГБ, оперативной — 4 ГБ. Что касается Tecno Spark 20, то его вы можете приобрести с объёмом ОЗУ 8 ГБ и при этом тоже 128 или 256 ГБ постоянной памяти.
Внешне смартфоны максимально похожи, только Tecno имеет заднюю панель с имитацией под кожу, а у Infinix задняя крышка глянцевая.
По комплектации у Infinix и Tecno примерно одинаково. Это кабель, документация, блок питания (Infinix — 10 Вт, Tecno — 18 Вт). У Tecno в комплекте есть чехол в отличие от конкурента.
Работают смартфоны на разных процессорах. У Infinix это G36, у Tecno — G85. Естественно, последний мощнее. Это видно и по результатам в AnTuTu (см. изображения ниже).
NFC поддерживает только Tecno, а у Infinix этого модуля нет.
Основные камеры в обоих случаях имеют 50 МП, фронтальные — 8 и 32 МП (у Infinix и Tecno соответственно). На деле фотографируют они примерно одинаково. Видео записывать можно в 2К максимум.
По звучанию немного лучше Tecno, так как у него два динамика, а не один.
Вывод
В целом Tecno Spark 20 мощнее, у него лучше комплект, чуть лучше по характеристикам камеры, есть поддержка NFC. Поэтому брать стоит именно его.