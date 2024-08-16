Бюджетные смартфоны Infinix и Tecno сравнили и выбрали лучший

Infinix Smart 8 Pro доступен с вариантами внутренней памяти 128 и 256 ГБ, оперативной — 4 ГБ. Что касается Tecno Spark 20, то его вы можете приобрести с объёмом ОЗУ 8 ГБ и при этом тоже 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

Внешне смартфоны максимально похожи, только Tecno имеет заднюю панель с имитацией под кожу, а у Infinix задняя крышка глянцевая.

По комплектации у Infinix и Tecno примерно одинаково. Это кабель, документация, блок питания (Infinix — 10 Вт, Tecno — 18 Вт). У Tecno в комплекте есть чехол в отличие от конкурента.

Работают смартфоны на разных процессорах. У Infinix это G36, у Tecno — G85. Естественно, последний мощнее. Это видно и по результатам в AnTuTu (см. изображения ниже).