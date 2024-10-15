Бюджетные смартфоны Meizu вернулись в РФ: стоит ли их покупать

Опубликовано 15 октября 2024, 02:151 мин.
Бюджетные смартфоны Meizu вернулись в РФ: стоит ли их покупатьЛучше проходите мимо этих моделей
Смартфоны Meizu Note 21 и 21 Pro протестировали после возвращения бренда в Россию. Эксперт YouTube-канала Quke.ru рассказал о главных недостатках новых недорогих Meizu Note 21 и Note 21 Pro.
Meizu Note 21 и Note 21 Pro сейчас уже продаются в магазинах, но их брать ни в коем случае не надо. Потому что они плохи буквально во всём.
Работают смартфоны ужасно. Они тормозят, а оперативной памяти у них всего 4 ГБ. Особенно плохо всё у Note 21.
С Note 21 Pro ситуация немного лучше. Процессор здесь G99, а не Unisoc T606, как у Note 21, да и камера интереснее. Примеры фото - ниже.
Вывод
Смартфоны Meizu Note 21 и Note 21 Pro не стоит брать как минимум потому, что они во время работы зависают. Стоят при этом они довольно немаленькие деньги. У этих моделей действительно плохая прошивка, плохие экраны, низкая производительность и ужасная камера.