Бюджетные смартфоны Meizu вернулись в РФ: стоит ли их покупать

Meizu Note 21 и Note 21 Pro сейчас уже продаются в магазинах, но их брать ни в коем случае не надо. Потому что они плохи буквально во всём.

Работают смартфоны ужасно. Они тормозят, а оперативной памяти у них всего 4 ГБ. Особенно плохо всё у Note 21.

С Note 21 Pro ситуация немного лучше. Процессор здесь G99, а не Unisoc T606, как у Note 21, да и камера интереснее. Примеры фото - ниже.