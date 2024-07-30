Бюджетные смартфоны Xiaomi и Vivo iQOO подробно сравнили

Redmi Note 13 и IQOO Z9X стоят примерно 14 тысяч рублей. Правда, первый можно купить официально, а второй — только заказать на AliExpress. Также у Xiaomi будет глобальная версия с NFC.

В комплекте с IQOO Z9X идёт прозрачный чехол, а с Redmi Note 13 уже матовый тёмный. У Redmi блок питания на 33 Вт, у IQOO — на 44 Вт.

Немного быстрее запустился IQOO Z9X. У него мощнее процессор и на 2 ГБ больше оперативной памяти, чем у Redmi Note 13. При этом у Xiaomi один из лучших экранов за свои деньги. Это AMOLED, более тонкие рамки. На IQOO стоит IPS-матрица. Частота обновления экрана при этом в обоих случаях — 120 Гц.

На Redmi Note 13 стоит процессор Snapdragon 685 4G, а на IQOO Z9X — Snapdtagon 6 Gen 1 (с поддержкой 5G). Результаты тестирования этих смартфонов — ниже.