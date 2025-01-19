Бюджетные смартфоны Xiaomi Poco C75 и Redmi 14C сравнили по качеству камер

Основной объектив у Redmi 14C и Poco C75 одинаковый: на 50 МП. При этом Motorola оснащена модулем на 13 МП.

На основную камеру дневные фото в целом лучше получаются на Redmi. Та же ситуация в режиме портрета. Для видео ни один из смартфонов полноценно не подходит, но чуть более качественная картинка на Poco и Redmi: они получили по 2 балла, а Motо — 1 балл. С точки зрения стабилизации у всех всё одинаково плохо.

Фронтальная камера немного лучше в целом фотографирует у Redmi. Зум же работает чуть лучше у Poco и Redmi по сравнению с Motorola.

При плохом освещении у Moto всё совсем плохо, а Poco и Redmi справляются лучше. Примеры фото — ниже.