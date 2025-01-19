Бюджетные смартфоны Xiaomi Poco C75 и Redmi 14C сравнили по качеству камер

Бюджетные смартфоны Xiaomi Poco C75 и Redmi 14C сравнили по качеству камерЗаодно в сравнение затесалась Motorola E14
Основной объектив у Redmi 14C и Poco C75 одинаковый: на 50 МП. При этом Motorola оснащена модулем на 13 МП.
На основную камеру дневные фото в целом лучше получаются на Redmi. Та же ситуация в режиме портрета. Для видео ни один из смартфонов полноценно не подходит, но чуть более качественная картинка на Poco и Redmi: они получили по 2 балла, а Motо — 1 балл. С точки зрения стабилизации у всех всё одинаково плохо.
Фронтальная камера немного лучше в целом фотографирует у Redmi. Зум же работает чуть лучше у Poco и Redmi по сравнению с Motorola.
При плохом освещении у Moto всё совсем плохо, а Poco и Redmi справляются лучше. Примеры фото — ниже.
Вывод
С очень незначительным отрывом по камерам выиграл Redmi 14C: он набрал 3,775 балла в целом. У Poco C75 было 3,375 балла, у Motorola Moto e14 — 1,85 балла.