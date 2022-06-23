Бюджетный iPhone 2020 года заткнул за пояс новый Samsung Galaxy S22 по скорости работы

Эксперт канала DimaViper Live протестировал по скорости работы два смартфона. Это недорогой Apple iPhone SE 2020 года выпуска с процессором A13 и 3 ГБ оперативной памяти, а также топовый Samsung Galaxy S22 2022 года с чипом Exynos 2200 и 8 ГБ ОЗУ. Итоги эксперимента были вполне ожидаемыми.

Первым делом ведущий проверил, какое устройство запускается быстрее. Победителем в этом тесте оказался iPhone.

Далее специалист перешёл к приложениям. Среди них были различные игры. Например, Geometry Dash Lite, Traffic Rider и др.