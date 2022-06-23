Бюджетный iPhone 2020 года заткнул за пояс новый Samsung Galaxy S22 по скорости работы

Бюджетный iPhone 2020 года заткнул за пояс новый Samsung Galaxy S22 по скорости работыПочти все приложения на смартфоне Apple запускались быстрее
Эксперт канала DimaViper Live протестировал по скорости работы два смартфона. Это недорогой Apple iPhone SE 2020 года выпуска с процессором A13 и 3 ГБ оперативной памяти, а также топовый Samsung Galaxy S22 2022 года с чипом Exynos 2200 и 8 ГБ ОЗУ. Итоги эксперимента были вполне ожидаемыми.
Первым делом ведущий проверил, какое устройство запускается быстрее. Победителем в этом тесте оказался iPhone.
Далее специалист перешёл к приложениям. Среди них были различные игры. Например, Geometry Dash Lite, Traffic Rider и др.
Вывод
В целом по итогам эксперимента лидером стал iPhone SE. Но нужно сказать, что некоторые игры на Samsung запускались быстрее: к примеру, Traffic Rider, Temple Run. Кроме того, по многозадачности Galaxy S22 превосходит iPhone за счёт большего объёма оперативной памяти. Однако S22 по сравнению с iPhone снизил яркость дисплея и очень сильно нагрелся: до 44-45 градусов, тогда как смартфон Apple - до 35 градусов.