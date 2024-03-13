Бюджетный Nothing Phone 2a протестировали в России

Самая спорная часть нового Nothing Phone 2a — это процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro. Сам по себе он очень «средний», да и сам производитель намекает, что версия Nothing Phone 2 гораздо лучше, чем 2a. Система работает у новинки быстро, однако недоставать мощности вам может в играх, при использовании камеры и приложения «Яндекс Go».

Глифы на задней панели можно настроить на приход уведомлений. Причём подсветка так и будет гореть до тех пор, пока вы не разблокируете смартфон и не посмотрите, что вам пришло.

Аккумулятор имеет объём 5000 мА*ч. С ним вы получите 6−7 часов работы экрана. В целом этого хватит на день. Мощность зарядки при этом — 45 Вт. До 100% заряжается устройство за 1 час. Поддержки беспроводной зарядки нет.

На задней панели Nothing Phone 2a стоят два модуля: оба по 50 МП. Это ультраширик и основная камера. В целом фотографирует смартфон хорошо, хотя немного подводит детализация. Видео записывать вы сможете максимум в 4К 30 к/с. Но проблема в том, что каждая фотография обрабатывается очень долго из-за слабого процессора. Если же вы делаете серию снимков, то телефон вообще подвисает. Фронтальный объектив имеет разрешение 32 МП.

Вывод

Если для вас не важны игры, камерами вы тоже нечасто пользуетесь и у вас нет необходимости в беспроводной зарядке, то Nothing Phone 2a станет одним из лучших среднебюджетных смартфонов для вас. Также имеет смысл его приобрести тем, кто хочет обновиться с Nothing Phone 1.