Бюджетный Realme C35 может огорчить вас неожиданными недостатками. Прочтите перед покупкой

Realme C35 стоит недорого и при этом отличается большим экраном и аккумулятором, тройной камерой с основной в 50 МП, привлекательным внешним видом. Но есть у него и ряд недостатков, причём совсем неожиданных.

Прежде всего, нужно сказать о дизайне. Выглядит смартфон очень красиво, но корпус пластиковый и глянцевый, поэтому чехол всё же необходим. При этом в комплекте с аппаратом чехла нет.

Дисплей здесь вполне радует. Он имеет диагональ в 6,6 дюйма, IPS-матрицу, разрешение Full HD. Правда, при этом частота обновления - только 60 Гц и яркости немного не хватает. Ещё аппарат поддерживает функцию тематического разрешения.

На смартфоне установлен процессор Unisoc T616. Объём памяти у Realme C35 - 4/64 ГБ. Работает в целом устройство довольно шустро, сильных подтормаживаний у него не было во время тестирования. В AnTuTu аппарат набирает 240 тысяч баллов. То есть производительности вполне хватит и для простых игр (World of Tanks на средних настройках - со средним FPS 50 к/с).

Автономность у устройства тоже в целом неплохая. Объём батареи составляет 6000 мА*ч. Точно хватить смартфона должно на один день. Также в комплекте здесь идёт зарядка мощностью всего 9 Вт (поэтому заряжается смартфон три часа).

Камеры установлены на C35 очень спорные. Селфи-объектив имеет разрешение в 8 МП и не может делать портретные снимки.

На задней панели камер три. Разрешение основной - 50 МП, дополнительных (для портретных фото и макро) - по 2 МП. При хорошем освещении делает фото смартфон неплохо, однако нестабильно. То есть фото получаются временами нечёткие и смазанные. Вечером и ночью аппарат вообще не справляется со снимками. Примеры фотографий - ниже.