Бюджетный Samsung Galaxy A15 получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

После того как вы снимите заднюю панель Galaxy A15, вам придётся открутить 15 винтиков. Для замены экрана нужно будет отсоединить сначала гибкий кабель, который соединяет экран с основной платой, гибкий кабель от доп. платы, нагреть дисплей и поменять его на новый.

Для извлечения батареи предусмотрена производителем «заплатка». Поэтому достать и заменить аккумулятор вы сможете без проблем.