Бюджетный смартфон Realme Narzo 30 Pro 5G оценили на 7 из 10 по ремонтопригодности

Ведущий в недавнем выпуске на канале PBKreviews показал, из чего состоит смартфон Realme Narzo 30 Pro 5G, и оценил его ремонтопригодность. Аппарат получил в целом 7 баллов из 10 возможных.

Эксперт показал весь процесс разборки и сборки устройства. Для того чтобы аккумулятор достать было проще, производитель добавил специальный «язычок». Для того чтобы заменить экран, необходимо будет просто снять заднюю крышку корпуса, открутить несколько винтов, убрать батарею и отсоединить кабель. Довольно просто заменить и клавиши регулировки громкости, верхний динамик.