Бюджетный смартфон Realme Narzo 30 Pro 5G оценили на 7 из 10 по ремонтопригодности

Бюджетный смартфон Realme Narzo 30 Pro 5G оценили на 7 из 10 по ремонтопригодностиОн оказался лучше флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra
Ведущий в недавнем выпуске на канале PBKreviews показал, из чего состоит смартфон Realme Narzo 30 Pro 5G, и оценил его ремонтопригодность. Аппарат получил в целом 7 баллов из 10 возможных.
Эксперт показал весь процесс разборки и сборки устройства. Для того чтобы аккумулятор достать было проще, производитель добавил специальный «язычок». Для того чтобы заменить экран, необходимо будет просто снять заднюю крышку корпуса, открутить несколько винтов, убрать батарею и отсоединить кабель. Довольно просто заменить и клавиши регулировки громкости, верхний динамик.
Смартфону Realme Narzo 30 Pro 5G дали 7 из 10 баллов, поскольку, как отметил специалист, для доступа к кабелю экрана всё же необходимо убрать ряд компонентов.
В то же время флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra по результатам такого же разбора получил оценку ремонтопригодности всего лишь в 6 баллов из 10.