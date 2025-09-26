Бюджетный Tecno Spark 40 Pro+ превзошёл Samsung A26 по камере, но отстал по скорости работы

Приложение камеры на обоих смартфонах открылось одновременно, но более качественные фото делает Tecno. Это касается как основного модуля, так и фронталки.

Вывод

В целом Samsung A26 обошёл по скорости работы Tecno. Оперативная память тоже у него намного лучше, чем у Spark 40 Pro+, но вот камера не очень.