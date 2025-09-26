Бюджетный Tecno Spark 40 Pro+ превзошёл Samsung A26 по камере, но отстал по скорости работы

Опубликовано 26 сентября 2025, 11:151 мин.
Бюджетный Tecno Spark 40 Pro+ превзошёл Samsung A26 по камере, но отстал по скорости работыВыбор между ними зависит от ваших приоритетов
На YouTube-канале Tech Reason сравнили недорогие смартфоны Tecno Spark 40 Pro+ и Samsung A26. Один оказался мощнее, а другой - лучше по качеству фото.
Tecno Spark 40 Pro+ оснащён процессором Helio G200 и 8 ГБ оперативной памяти. Samsung A26 работает на базе Exynos 1380 и имеет тоже 8 ГБ ОЗУ.
Из двух смартфонов на 4-5 секунд быстрее запустился Samsung. Набиратель номера и настройки тоже быстрее открывались на А26. Эта тенденция сохранялась и в других приложениях или играх: Amazon, Candy Crush Saga, Pin Out и пр.
Приложение камеры на обоих смартфонах открылось одновременно, но более качественные фото делает Tecno. Это касается как основного модуля, так и фронталки.
Вывод
В целом Samsung A26 обошёл по скорости работы Tecno. Оперативная память тоже у него намного лучше, чем у Spark 40 Pro+, но вот камера не очень.
Источник: Tech Reason
Автор:Валерия Филимонова