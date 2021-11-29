Чем флагманские смартфоны значительно отличаются от более дешёвых

Чем флагманские смартфоны значительно отличаются от более дешёвыхОбъясняет пользователь iXBT.com
Итак, есть ряд параметров, по которым флагман превосходит «простой» смартфон. Автор выделил восемь таких пунктов.
- Операционная система. Чаще всего флагманские смартфоны имеют самую свежую операционную систему и обновляются тоже чаще. А ещё поддержка их производителем длится дольше.
Нужно отметить и большее количество функций. Правда, некоторые владельцы о них даже не подозревают.
- Дисплей. На всех флагманах установлены AMOLED-дисплеи. Происходит это потому, что у таких экранов цветовой охват шире, что поможет при просмотре видео с использованием цветового охвата DCI-P3. Есть у премиальных смартфонов режим Always On Display с дополнительными интересными функциями: к примеру, благодаря Canvas можно создать собственный портрет, который и будет отображаться на экране в этом режиме.
Ещё одно отличие - частота обновления дисплея. Она составляет 120 Гц или 144 Гц. Значительная разница между ними и экранами с частотой 60 Гц видна при открытии приложении, пролистывании ленты в соцсетях.
А ещё все флагманы оснащены функцией DC Dimming, что при низком уровне яркости предотвращает мерцание дисплея.
- Производительность и скорость работы. Флагманы более быстрые, у них есть 5G, они более энергоэффективные и способны поддерживать камеры с высоким разрешением. В результате и качество фото будет лучше, и в игры вы сможете играть на максимальных настройках без проблем. Ещё у флагманов выше скорость оперативной и встроенной памяти.
- Динамики и звук. У флагманов есть стереодинамики с качественным звуком. Также они оснащены функцией Dolby Atmos.
- Коммуникация и связь. Гораздо быстрее и стабильнее работают в смартфонах премиум-класса Wi-Fi, Bluetooth, GSM LTE. К тому же есть в флагманах поддержка Wi-Fi 6.
Благодаря особому способу подключения к мобильному интернету (подключение к сети оператора и передача данных с агрегацией частот) он оказывается более стабильным, а скорость передачи данных - более высокой.
- Корпус, дизайн и другие отличия. При оформлении дорогого мобильного устройства используют стекло, металл. По качеству сборки флагман тоже заметно превосходит более бюджетные модели: кнопки не шатаются, нет никаких скрипов. А ещё обязательно присутствует защита по IP: от воды, пыли и т.п. Также в слотах для SIM-карт есть особые силиконовые уплотнители, которые не позволяют воде попасть внутрь устройства.
Что касается экранных стёкол, то это обычно Gorilla Glass Victus. Их повредить гораздо сложнее, чем более дешёвые варианты. Ощущается также разница в работе датчика приближения и вибромоторчиков.
- Аккумуляторы и скорость зарядки. Скорость зарядки у флагмана значительно выше, чем у смартфонов других ценовых категорий. К примеру, благодаря технологии HyperCharge на 120 Вт можно полностью зарядить батарею на 5000 мА*ч за 17 минут.
- Камеры. Здесь плюсом является наличие у флагманских аппаратов дополнительных модулей (телеобъектив, широкоугольный, ультраширокоугольный, макрообъектив), отличное качество изображения. Помимо этого, присутствуют оптический зум, оптическая стабилизация, лазерный автофокус, возможность съёмки в 4К 120 к/с, в 8К и многое другое.