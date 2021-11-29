Чем флагманские смартфоны значительно отличаются от более дешёвых

Итак, есть ряд параметров, по которым флагман превосходит «простой» смартфон. Автор выделил восемь таких пунктов.

Операционная система. Чаще всего флагманские смартфоны имеют самую свежую операционную систему и обновляются тоже чаще. А ещё поддержка их производителем длится дольше.

Нужно отметить и большее количество функций. Правда, некоторые владельцы о них даже не подозревают.

Дисплей. На всех флагманах установлены AMOLED-дисплеи. Происходит это потому, что у таких экранов цветовой охват шире, что поможет при просмотре видео с использованием цветового охвата DCI-P3. Есть у премиальных смартфонов режим Always On Display с дополнительными интересными функциями: к примеру, благодаря Canvas можно создать собственный портрет, который и будет отображаться на экране в этом режиме.

Ещё одно отличие - частота обновления дисплея. Она составляет 120 Гц или 144 Гц. Значительная разница между ними и экранами с частотой 60 Гц видна при открытии приложении, пролистывании ленты в соцсетях.

А ещё все флагманы оснащены функцией DC Dimming, что при низком уровне яркости предотвращает мерцание дисплея.

Производительность и скорость работы. Флагманы более быстрые, у них есть 5G, они более энергоэффективные и способны поддерживать камеры с высоким разрешением. В результате и качество фото будет лучше, и в игры вы сможете играть на максимальных настройках без проблем. Ещё у флагманов выше скорость оперативной и встроенной памяти.