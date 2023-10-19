Чем интересен OnePlus Open — первый складной смартфон бренда-«убийцы флагманов»И стоит ли его покупать
Эксперт YouTube-канала Marques Brownlee протестировал новый OnePlus Open и рассказал об его особенностях.
OnePlus Open в сложенном виде имеет примерно те же габариты, что и обычный смартфон. Причём диагональ экрана у него составляет 6,3 дюйма, а максимальная яркость - 2800 нит. Сканер отпечатка пальцев у новинки встроен в кнопку питания.
В раскрытом виде дисплей OnePlus Open отличается диагональю 7,8 дюйма. Яркость у него тоже увеличивается до 2800 нит. Складка при этом не особо заметна. Кроме того, вы можете сгибать его под любым углом и он будет оставаться в этом положении.
Этот смартфон также обладает пятью преимуществами. У него отличный экран, хорошая производительность и сборка, отличная батарея и камера.
Что касается производительности, то OnePlus Open работает на Snapdragon 8 Gen 2 и имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной. Частота обновления дисплеев составляет 120 Гц, тач - 240 Гц.
Ёмкость аккумулятора у смартфона составляет 4800 мА*ч, мощность зарядки - 67 Вт.
Задний блок камер включает у OnePlus Open основной объектив, телевик с 3-кратным увеличением и сверхширик. В большинстве случаев вы сможете получить хорошие фотографии (примеры - выше).
Кроме того, у этого телефона довольно хороший микрофон.
Стоит сейчас OnePlus Open 1700 долларов США, что в два раза больше, чем iPhone 15.