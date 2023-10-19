Чем интересен OnePlus Open — первый складной смартфон бренда-«убийцы флагманов»

OnePlus Open в сложенном виде имеет примерно те же габариты, что и обычный смартфон. Причём диагональ экрана у него составляет 6,3 дюйма, а максимальная яркость - 2800 нит. Сканер отпечатка пальцев у новинки встроен в кнопку питания.

В раскрытом виде дисплей OnePlus Open отличается диагональю 7,8 дюйма. Яркость у него тоже увеличивается до 2800 нит. Складка при этом не особо заметна. Кроме того, вы можете сгибать его под любым углом и он будет оставаться в этом положении.