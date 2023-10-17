Чем Mate 60 Pro отличается от остальных дорогих смартфонов Huawei

Чем Mate 60 Pro отличается от остальных дорогих смартфонов HuaweiТо есть от P60 Pro и Mate 50 Pro
Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» поделился опытом пользования смартфоном Huawei Mate 60 Pro и рассказал об его особенностях.
Huawei Mate 60 Pro - модель, которая является продолжением легендарной серии Mate. Но предназначен этот смартфон только для китайского рынка.
Во-первых, он очень широкий по сравнению с P60 Pro. Настолько, что физически невозможно дотянуться до левого ряда клавиш одной рукой. Также у него большая диагональ экрана - 6,82 дюйма (больше, чем у Galaxy S23 Ultra). То есть сам по себе этот аппарат немаленький.
На сегодня Mate 60 Pro поддерживает самую быструю реверсивную зарядку - 20 Вт. В верхней части экрана у смартфона расположены три отверстия: Face ID и фронтальная камера.
В комплекте с Mate 60 Pro идёт не обычный силиконовый чехол, а бампер. Он хорош тем, что смартфон не становится слишком большим, когда его надеваешь.
Что касается производительности, то работает Mate 60 Pro на нефлагманском процессоре Kirin 9000S. Набирает он всего лишь 650 тысяч баллов в AnTuTu. Для повседневных задач, если вы не любитель игр и не монтируете видео в 4К, этого будет более чем достаточно.
Аккумулятор у новинки имеет ёмкость 5000 мА*ч, а в комплекте идёт зарядка на 88 Вт. То есть до 100% вы сможете зарядить устройство за полчаса. В среднем вы также будете получать 4,5-5 часов работы экрана.
При этом на Mate 50 Pro стоит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, на P60 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1. Набирает он в AnTuTu около 1 миллиона баллов.
По характеристикам камеры Mate 60 Pro схожи с другими флагманами. Основной объектив имеет расширение 50 МП с лазерным автофокусом, оптической стабилизацией, меняющейся диафрагмой. Оснащён также смартфон камерой на 48 МП с 3,5-кратным увеличением, сверхшириком на 12 МП с углом обзора 120 градусов и автофокусом. Во время съёмки в 4К 60 к/с у вас есть возможность переключаться между объективами.
В большинстве случаев Huawei Mate 60 Pro делает снимки лучше, чем Mate 50 Pro. Если же сравнивать его с P60 Pro, то чаще всего более качественные фотографии будут получаться на последний.