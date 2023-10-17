Чем Mate 60 Pro отличается от остальных дорогих смартфонов Huawei

Huawei Mate 60 Pro - модель, которая является продолжением легендарной серии Mate. Но предназначен этот смартфон только для китайского рынка.

Во-первых, он очень широкий по сравнению с P60 Pro. Настолько, что физически невозможно дотянуться до левого ряда клавиш одной рукой. Также у него большая диагональ экрана - 6,82 дюйма (больше, чем у Galaxy S23 Ultra). То есть сам по себе этот аппарат немаленький.

На сегодня Mate 60 Pro поддерживает самую быструю реверсивную зарядку - 20 Вт. В верхней части экрана у смартфона расположены три отверстия: Face ID и фронтальная камера.