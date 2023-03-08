Чем на деле отличается Samsung Galaxy A53 от A73, кроме размеров

Ведущий YouTube-канала «Нудный Обзорщик» рассказал, по каким характеристикам Samsung Galaxy A53 отличается от А73 и стоит ли переплачивать за старшую модель. Разница между этими устройствами - примерно 4 тысячи рублей.

Что касается экранов, то они у А53 и А73 очень похожи. Только максимальная яркость в режиме HDR выше у А53, а диагональ экрана - у А73. По плотности пикселей тоже лидирует модель Galaxy А53.

Основное отличие одного смартфона от другого заключается в процессоре. На A53 стоит Exynos 1280, на А73 - Snapdragon 778G. По стабильности работы Galaxy A53 действительно уступает А73. В тестах тоже видно, что процессор на А73 - мощнее.