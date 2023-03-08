Чем на деле отличается Samsung Galaxy A53 от A73, кроме размеров

Чем на деле отличается Samsung Galaxy A53 от A73, кроме размеровОбъяснил эксперт
Сегодня вы можете купить самые разные модели Samsung среднего класса. Среди них - Samsung A53 и А73. На первый взгляд отличаются друг от друга они лишь габаритами. Но что в действительности?
Фото: Нудный Обзорщик
Ведущий YouTube-канала «Нудный Обзорщик» рассказал, по каким характеристикам Samsung Galaxy A53 отличается от А73 и стоит ли переплачивать за старшую модель. Разница между этими устройствами - примерно 4 тысячи рублей.
Что касается экранов, то они у А53 и А73 очень похожи. Только максимальная яркость в режиме HDR выше у А53, а диагональ экрана - у А73. По плотности пикселей тоже лидирует модель Galaxy А53.
Основное отличие одного смартфона от другого заключается в процессоре. На A53 стоит Exynos 1280, на А73 - Snapdragon 778G. По стабильности работы Galaxy A53 действительно уступает А73. В тестах тоже видно, что процессор на А73 - мощнее.
Если говорить о камерах, то разницы между ними почти нет. Точнее, она заключается лишь в количестве мегапикселей у основного модуля: 108 МП у А73 и 64 МП у А53. С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Есть ещё два отличия этих устройств друг от друга. Это Wi-Fi 6 на А73 и Wi-Fi 5 на А53, а также более современный Bluetooth на А53.
Вывод
Если вы хотите себе купить смартфон, который бы работал стабильно, то берите А73. А если для вас это не особо важно, то вполне можете приобрести А53 с примерно теми же характеристиками, что и у Galaxy А73.