Чем OnePlus 13 отличается от 13R

Основная разница между OnePlus 13 и 13R заключается в процессорах и камерах. По конструкции смартфоны тоже немного разные: 13-й — изогнутый, а 13R — плоский. Класс защиты от воды и пыли у 13R — IP65, у 13 — IP68/IP69.

Дисплей у OnePlus 13 немного больше, чем у его младшей версии. В остальном же они практически одинаковые.

OnePlus 13R оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. В то же время на OnePlus 13 стоит Snapdragon 8 Elite. Результаты этих процессоров в бенчмарках вы можете увидеть ниже.

Оба смартфона имеют аккумуляторы на 6000 мА*ч. Однако в целом немного дольше работает OnePlus 13: 15 часов 28 минут против 15 часов 8 минут. Зарядка у 13R на 80 Вт, у 13 — на 100 Вт. При этом последний заряжается до 100% за 35 минут, а 13R — за 48 минут.

13R имеет на задней панели три камеры: основную на 50 МП, телевик на 50 МП с 2-кратным зумом и ультраширик на 8 МП с фиксированным фокусом. У OnePlus 13 все три камеры обладают разрешением 50 МП, а телевик с 3-кратным зумом.

Примеры фотографий с обоих устройств — ниже. При этом на основную камеру лучше делает снимки OnePlus 13, а при 2-кратном увеличении — 13R.

Видео на фронтальную камеру OnePlus 13 может записывать в 4К 30 к/с, а 13R — только в 1080p 30 к/с. На основную камеру, как ни странно, более качественные видео снимает 13R. В том числе при слабом освещении. Однако на широкоугольную камеру записывать 13R может видео максимум в 1080p 30 к/с, тогда как OnePlus 13 — в 4К 30 к/с.