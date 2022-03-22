Чем отличается Realme 9 Pro от Realme 9 Pro Plus: выводы по итогам теста

Чем отличается Realme 9 Pro от Realme 9 Pro Plus: выводы по итогам тестаСравнили устройства на YouTube-канале Quke.ru
Смартфоны Realme 9 Pro и Realme 9 Pro Plus, по словам ведущего Андрея, отличаются довольно сильно. Поэтому выбрать из них лучший не составило труда. Ниже - о разнице между ними.
Прежде всего, это разница в габаритах. Связано это с размером диагонали дисплеев. У 9 Pro Plus - 6,4 дюйма и AMOLED-матрица, у 9 Pro - 6,6 дюйма и IPS-экран. Кроме того, частота обновления у первого - 90 Гц, у второго - 120 Гц.
Также сканер отпечатка у 9 Pro расположен в кнопке блокировки, у 9 Pro Plus - встроен в экран. Первый работает немного быстрее и точнее, отмечает эксперт.
Далее - о производительности. На версии 9 Pro установлен Snapdragon 695, на 9 Pro Plus - MediaTek Dimensity 920. Второй оказывается быстрее и мощнее. В Antutu также сильно заметно отличие между этими процессорами: 9 Pro набирает в ходе теста 380 тысяч баллов, а 9 Pro Plus - почти 500 тысяч. В играх лучше себя показывает тоже однозначно смартфон Realme 9 Pro Plus.
По автономности устройства тоже отличаются друг от друга. Объём аккумулятора меньше у 9 Pro Plus (4500 мАч против 5000 мАч), однако «живёт» он дольше: примерно на 20 процентов. Заряжается быстрее также 9 Pro Plus (за 40 минут на 100 процентов), так как в комплекте идёт зарядка в 60 Вт (у 9 Pro - в 33 Вт).
Очень большая разница между смартфонами и в камерах. Это касается основного модуля. У 9 Pro Plus он в 50 МП и с оптической стабилизацией, у 9 Pro - 64 МП. Также поддерживает 9 Pro Plus съёмку видео в 4К. Поэтому однозначно лучше в плане фото- и видеосъёмки оказывается Realme 9 Pro Plus.
Звук тоже лучше на Realme 9 Pro Plus, поскольку он поддерживает стерео в отличие от Realme 9 Pro. Вибромотор работает у 9 Pro Plus также несколько лучше.
В целом, заключает эксперт, единственная схожесть смартфонов заключается во внешнем виде. В остальном это совершенно разные устройства, и Realme 9 Pro Plus из них намного лучше.