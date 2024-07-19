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Опубликовано 19 июля 2024, 01:30
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Чем отличается Xiaomi Poco M6 от Redmi Note 13 и какой лучше

Эти два смартфона сравнили по характеристикам и в работе
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал, какой смартфон сейчас стоит покупать Redmi Note 13 или Poco M6.
Чем отличается Xiaomi Poco M6 от Redmi Note 13 и какой лучше
© DimaViper Live

Poco M6 и Redmi Note 13 имеют на экранах защитные плёнки, в комплекте есть зарядки на 33 Вт, чехлы.

В руке намного удобнее лежит Redmi с диагональю 6,67 дюйма. У Poco же она составляет 6,78 дюйма. Оба смартфона — в конфигурации 6/128 ГБ. Запустился из них быстрее Redmi Note 13. Экран у Poco — IPS с 90 Гц, у Redmi — AMOLED со 120 Гц.

Результаты тестирования смартфонов — на изображениях ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© DimaViper Live

Из процессоров на Poco стоит Helio G91, на Redmi — Snapdragon 685. Практически во всём лучше всё-таки последний. Большинство приложений на нём запускаются тоже заметно быстрее.

Основная камера в обоих случаях имеет 108 МП, у обоих смартфонов есть также макрообъектив. При этом Redmi Note 13 оснащён ещё и широкоугольной камерой. Примеры снимков — выше. Фронтальная камера немного лучше у Poco, а вот основная — у Redmi.

Аккумулятор в обоих случаях на 5000 мА*ч. Полностью заряжаются смартфоны за 1 час 10−20 минут. При этом быстрее разряжается Poco из-за IPS-экрана.

Более яркий и громкий звук у Redmi.

Вывод

Доплатив всего 2500 рублей, вы получите Redmi Note 13 с лучшей комплектацией, лучшим экраном, меньшими рамками, размером, более высокой частотой обновления, более мощным процессором, широкоугольным объективом, более компактный корпус.