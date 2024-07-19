Чем отличается Xiaomi Poco M6 от Redmi Note 13 и какой лучше

Чем отличается Xiaomi Poco M6 от Redmi Note 13 и какой лучшеЭти два смартфона сравнили по характеристикам и в работе
Poco M6 и Redmi Note 13 имеют на экранах защитные плёнки, в комплекте есть зарядки на 33 Вт, чехлы.
В руке намного удобнее лежит Redmi с диагональю 6,67 дюйма. У Poco же она составляет 6,78 дюйма. Оба смартфона — в конфигурации 6/128 ГБ. Запустился из них быстрее Redmi Note 13. Экран у Poco — IPS с 90 Гц, у Redmi — AMOLED со 120 Гц.
Результаты тестирования смартфонов — на изображениях ниже.
Из процессоров на Poco стоит Helio G91, на Redmi — Snapdragon 685. Практически во всём лучше всё-таки последний. Большинство приложений на нём запускаются тоже заметно быстрее.
Основная камера в обоих случаях имеет 108 МП, у обоих смартфонов есть также макрообъектив. При этом Redmi Note 13 оснащён ещё и широкоугольной камерой. Примеры снимков — выше. Фронтальная камера немного лучше у Poco, а вот основная — у Redmi.
Аккумулятор в обоих случаях на 5000 мА*ч. Полностью заряжаются смартфоны за 1 час 10−20 минут. При этом быстрее разряжается Poco из-за IPS-экрана.
Более яркий и громкий звук у Redmi.
Вывод
Доплатив всего 2500 рублей, вы получите Redmi Note 13 с лучшей комплектацией, лучшим экраном, меньшими рамками, размером, более высокой частотой обновления, более мощным процессором, широкоугольным объективом, более компактный корпус.