Чем отличается Xiaomi Poco M6 от Redmi Note 13 и какой лучше

Из процессоров на Poco стоит Helio G91, на Redmi — Snapdragon 685. Практически во всём лучше всё-таки последний. Большинство приложений на нём запускаются тоже заметно быстрее.

Основная камера в обоих случаях имеет 108 МП, у обоих смартфонов есть также макрообъектив. При этом Redmi Note 13 оснащён ещё и широкоугольной камерой. Примеры снимков — выше. Фронтальная камера немного лучше у Poco, а вот основная — у Redmi.

Аккумулятор в обоих случаях на 5000 мА*ч. Полностью заряжаются смартфоны за 1 час 10−20 минут. При этом быстрее разряжается Poco из-за IPS-экрана.

Более яркий и громкий звук у Redmi.

Вывод

Доплатив всего 2500 рублей, вы получите Redmi Note 13 с лучшей комплектацией, лучшим экраном, меньшими рамками, размером, более высокой частотой обновления, более мощным процессором, широкоугольным объективом, более компактный корпус.