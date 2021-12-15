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Чем отличаются бюджетные смартфоны ZTE и какой из них лучший: сравнение 8 моделей

Эксперт сопоставил устройства по восьми параметрам
На YouTube-канале Smart Life выяснили, чем отличаются друг от друга недорогие смартфоны компании ZTE. Стоимость всех аппаратов составляет около 10 тысяч рублей.
Чем отличаются бюджетные смартфоны ZTE и какой из них лучший: сравнение 8 моделей

Ведущий канала сравнил восемь моделей ZTE: Blade 20 Smart, Blade A71, Blade A51, Blade A51 Lite, Blade A5 2020, Blade A31, Blade A3 2020, Blade L210. Оценивались при этом следующие параметры: комплектация; внешний вид; программная часть; аппаратная часть; связь, звук и GPS; производительность в играх; камера; автономность.

  1. Комплектация. У ультрабюджетных моделей нет в комплекте защитной плёнки и чехла.
  1. Внешний вид. Все смартфоны имеют минимум две расцветки: в основном это серый/чёрный и синий. У Blade A5 2020 больше всего - пять вариантов - цветов на выбор: красный, фиолетовый, чёрный, синий, серый. Наиболее компактные - Blade A5 2020 и Blade A31, больше всего диагональ - у A71 и A51.
  1. Программная часть. Все аппараты работают на Android: 9-й, 10-1 и 11-й версии. В то же время некоторые из них работают на облегчённой версии системы, а другая часть - на полноценной. По скорости открытия приложений лидирует Blade 20 Smart с временем 9,1 секунды, а медленнее всего они запускаются на Blade L210.
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  1. Аппаратная часть. В большинстве смартфонов стоит одинаковый чип - Unisoc SC9863A. В то же время на Blade 20 Smart установлен более мощный Mediatek Helio P60, на Blade A3 2020 - Unisoc SC9832E, на Blade L210 - Unisoc SC7731Е.

В Antutu больше всего баллов набирает Blade 20 Smart, а если говорить в целом, то тенденция такая: чем дороже аппарат, тем лучше в этом тесте у него оказались результаты. В GeekBench победителем тоже становится Blade 20 Smart, а хуже всего оказывается Blade L210. По результатам графического теста лидирует вновь Blade 20 Smart, а меньше всего баллов получилось у Blade A3 2020. В стресс-тесте заметное снижение производительности было у Blade A71, A51 и A31. Лучшими в плане стабильности были Blade A5 2020, A51 Lite и A3 2020.

По частоте обновления экрана устройства равны: она составляет везде 60 Гц. Самые высокие показатели по максимальной яркости - у Blade A5 2020, самые низкие - у A31. В целом же по качеству дисплея ведущий выделил смартфоны A5 2020 и A51 Lite.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. Связь, звук и GPS. По качеству звучания первое место досталось Blade 20 Smart и A71. Третье же место разделили Blade A31, A5 2020, L210.
  1. Производительность в играх. С точки зрения игровой производительности лучшие результаты показал Blade 20 Smart. Медленнее же всего в играх оказался L210.
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  1. Камера. В плане функциональности смартфоны схожи. Однако больше всего различных функций, связанных с фото, - на Blade 20 Smart и A71, меньше же всего их на L210. С токи зрения съёмки видео с основной камеры выделяется модель L210, поскольку она способна снимать лишь в формате HD 30 к/с, а остальные - в Full HD 30 к/с.

В процессе съёмки видео казалось, что стабилизация ни на одном из смартфонов не работает хорошо. По уровню детализации можно сказать то же самое. Другими словами, выявить победителя по этому параметру сложно.

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Примеры фотографий вы можете видеть ниже. С точки зрения съёмки при хорошем освещении устройства дают схожий результат (хотя лидируют всё же A71 и 20 Smart), а вот в темноте и при плохом освещении различия видны сильнее. И при съёмке в темноте лучшую картинку выдаёт 20 Smart.

Фронтальная камера при естественном освещении днём чуть лучше остальных оказывается на A31, 20 Smart, A71, A51, A51 Lite. В темноте же вновь побеждает 20 Smart.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. Автономность. Дольше всего в течение дня держится 20 Smart (51 процент к концу дня), а вот L210 (15 процентов к концу дня) проигрывает по этому пункту всем остальным.

Что касается скорости зарядки, то в этом смысле лучшие результаты даёт 20 Smart (100 процентов - за 2 часа 20 минут), а вот A51, A5 2020 и A51 Lite достигают 100 процентов за 3 часа 20 минут.

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В целом, по мнению эксперты, из всех стоит однозначно отказаться только от L210: процессор у него действительно очень слабый. Если же говорить о смартфоне для активных пользователей, то отличным вариантом из всех представленных будет Blade 20 Smart.

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Источник: Smart Life
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