Чем отличаются бюджетные смартфоны ZTE и какой из них лучший: сравнение 8 моделей

Аппаратная часть. В большинстве смартфонов стоит одинаковый чип - Unisoc SC9863A. В то же время на Blade 20 Smart установлен более мощный Mediatek Helio P60, на Blade A3 2020 - Unisoc SC9832E, на Blade L210 - Unisoc SC7731Е.

В Antutu больше всего баллов набирает Blade 20 Smart, а если говорить в целом, то тенденция такая: чем дороже аппарат, тем лучше в этом тесте у него оказались результаты. В GeekBench победителем тоже становится Blade 20 Smart, а хуже всего оказывается Blade L210. По результатам графического теста лидирует вновь Blade 20 Smart, а меньше всего баллов получилось у Blade A3 2020. В стресс-тесте заметное снижение производительности было у Blade A71, A51 и A31. Лучшими в плане стабильности были Blade A5 2020, A51 Lite и A3 2020.

По частоте обновления экрана устройства равны: она составляет везде 60 Гц. Самые высокие показатели по максимальной яркости - у Blade A5 2020, самые низкие - у A31. В целом же по качеству дисплея ведущий выделил смартфоны A5 2020 и A51 Lite.