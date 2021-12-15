Чем отличаются бюджетные смартфоны ZTE и какой из них лучший: сравнение 8 моделей

Чем отличаются бюджетные смартфоны ZTE и какой из них лучший: сравнение 8 моделейЭксперт сопоставил устройства по восьми параметрам
Ведущий канала сравнил восемь моделей ZTE: Blade 20 Smart, Blade A71, Blade A51, Blade A51 Lite, Blade A5 2020, Blade A31, Blade A3 2020, Blade L210. Оценивались при этом следующие параметры: комплектация; внешний вид; программная часть; аппаратная часть; связь, звук и GPS; производительность в играх; камера; автономность.
- Комплектация. У ультрабюджетных моделей нет в комплекте защитной плёнки и чехла.
- Внешний вид. Все смартфоны имеют минимум две расцветки: в основном это серый/чёрный и синий. У Blade A5 2020 больше всего - пять вариантов - цветов на выбор: красный, фиолетовый, чёрный, синий, серый. Наиболее компактные - Blade A5 2020 и Blade A31, больше всего диагональ - у A71 и A51.
- Программная часть. Все аппараты работают на Android: 9-й, 10-1 и 11-й версии. В то же время некоторые из них работают на облегчённой версии системы, а другая часть - на полноценной. По скорости открытия приложений лидирует Blade 20 Smart с временем 9,1 секунды, а медленнее всего они запускаются на Blade L210.
- Аппаратная часть. В большинстве смартфонов стоит одинаковый чип - Unisoc SC9863A. В то же время на Blade 20 Smart установлен более мощный Mediatek Helio P60, на Blade A3 2020 - Unisoc SC9832E, на Blade L210 - Unisoc SC7731Е.
В Antutu больше всего баллов набирает Blade 20 Smart, а если говорить в целом, то тенденция такая: чем дороже аппарат, тем лучше в этом тесте у него оказались результаты. В GeekBench победителем тоже становится Blade 20 Smart, а хуже всего оказывается Blade L210. По результатам графического теста лидирует вновь Blade 20 Smart, а меньше всего баллов получилось у Blade A3 2020. В стресс-тесте заметное снижение производительности было у Blade A71, A51 и A31. Лучшими в плане стабильности были Blade A5 2020, A51 Lite и A3 2020.
По частоте обновления экрана устройства равны: она составляет везде 60 Гц. Самые высокие показатели по максимальной яркости - у Blade A5 2020, самые низкие - у A31. В целом же по качеству дисплея ведущий выделил смартфоны A5 2020 и A51 Lite.
- Связь, звук и GPS. По качеству звучания первое место досталось Blade 20 Smart и A71. Третье же место разделили Blade A31, A5 2020, L210.
- Производительность в играх. С точки зрения игровой производительности лучшие результаты показал Blade 20 Smart. Медленнее же всего в играх оказался L210.
- Камера. В плане функциональности смартфоны схожи. Однако больше всего различных функций, связанных с фото, - на Blade 20 Smart и A71, меньше же всего их на L210. С токи зрения съёмки видео с основной камеры выделяется модель L210, поскольку она способна снимать лишь в формате HD 30 к/с, а остальные - в Full HD 30 к/с.
В процессе съёмки видео казалось, что стабилизация ни на одном из смартфонов не работает хорошо. По уровню детализации можно сказать то же самое. Другими словами, выявить победителя по этому параметру сложно.
Примеры фотографий вы можете видеть ниже. С точки зрения съёмки при хорошем освещении устройства дают схожий результат (хотя лидируют всё же A71 и 20 Smart), а вот в темноте и при плохом освещении различия видны сильнее. И при съёмке в темноте лучшую картинку выдаёт 20 Smart.
Фронтальная камера при естественном освещении днём чуть лучше остальных оказывается на A31, 20 Smart, A71, A51, A51 Lite. В темноте же вновь побеждает 20 Smart.
- Автономность. Дольше всего в течение дня держится 20 Smart (51 процент к концу дня), а вот L210 (15 процентов к концу дня) проигрывает по этому пункту всем остальным.
Что касается скорости зарядки, то в этом смысле лучшие результаты даёт 20 Smart (100 процентов - за 2 часа 20 минут), а вот A51, A5 2020 и A51 Lite достигают 100 процентов за 3 часа 20 минут.
В целом, по мнению эксперты, из всех стоит однозначно отказаться только от L210: процессор у него действительно очень слабый. Если же говорить о смартфоне для активных пользователей, то отличным вариантом из всех представленных будет Blade 20 Smart.