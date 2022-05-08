Чем отличаются дорогие смартфоны Xiaomi: сравнение 12 Pro против 12 и 12X

Ведущий YouTube-канала Quke.ru Андрей рассказал, в чём заключаются отличия между Xiaomi 12, 12 Pro и 12X.

Версия 12X - самая дешёвая, на этом аппарате стоит самый слабый процессор. Версия 12 - это что-то среднее между 12X и 12 Pro, хотя ближе по габаритам к 12X. Наконец, самый мощный и крупный из трёх - это Xiaomi 12 Pro. Материалы корпуса во всех случаях при этом одинаковые. В комплекте с устройствами идёт зарядка в 120 Вт (12 Pro) и 67 Вт (12 и 12X).

С диагонали дисплея начинаются более серьёзные различия между смартфонами. У Xiaomi 12 и 12X экраны по характеристикам идентичны: 6,28 дюйма, 120 Гц, Full HD и AMOLED. В то же время у 12 Pro диагональ составляет 6,7 дюйма, частота обновления - 120 Гц, а разрешение - WQHD. Однако функции устранения мерцания в 12 Pro нет, тогда как в Xiaomi 12 и 12X она присутствует. Улучшить же изображение на дисплее можно только в двух версиях: 12 и 12 Pro.

Старшие версии - 12 и 12 Pro - оснащены самым современным и мощным процессором Snapdragon 8 Gen 1. А вот на Xiaomi 12X стоит Snapgragon 870. С повседневными задачами все три устройства справляются очень быстро. Но в играх заметны различия. При этом нагреваются 12 Pro и 12 очень сильно, троттлинг у них тоже крайне заметный. Однако они позволяют запускать самые требовательные проекты на ультра-настройках. В то же время более стабильно работает младший 12X с Snapgragon 870.

Объём аккумулятора во всех случаях почти одинаковый - 4500 мАч у 12 и 12X, 4600 мАч у 12 Pro. «Живёт» дольше остальных 12X, причём в два раза дольше. Если пользоваться устройствами не очень активно, то к концу дня у 12X останется примерно 30 процентов, а у 12 - 15 процентов, 12 Pro - 8 процентов.

Заряжаются полностью 12 и 12X благодаря 67-ваттной зарядке примерно 40 минут. 12 Pro при включении функции быстрой зарядки будет заряжаться менее 20 минут, а без неё - 25 минут. Есть у 12 и 12 Pro также, в отличие от 12X, поддержка быстрой беспроводной и реверсивной зарядки.

Селфи-камеры во всех случаях хорошие. На них можно снимать также и видео со стабилизацией.

Если говорить об основных, то они одинаковые. Отличаются по характеристикам лишь дополнительные камеры. У версии 12 Pro широкоугольная и макро - по 50 МП, в то время как у 12 и 12X ширик в 12 МП, макрообъектив - в 5 МП. Эксперт также подчеркнул, что по качеству фото и видео все три устройства совпадают.