Чем отличаются флагманские смартфоны iQOO 12 и Vivo X100s

Оба смартфона — iQOO 12 и Vivo X100s — оснащены плоским экраном и в целом радуют характеристиками. Но кто лучше на деле? С основными параметрами каждой модели вы можете ознакомиться ниже на изображении.

Комплектация у обоих устройств одинаковая. Это чехол, кабель, блок питания на 120 Вт. Защитные плёнки на стекле сразу есть тоже. В итоге каждый получил по 1 баллу.

Ёмкость аккумулятора немного больше у Vivo: это 5100 мАч против 5000 мАч. Несмотря на это, iQOO 12 оказался менее прожорливым. Также он заряжается до 100% чуть быстрее: за 26 минут против 30 минут. В итоге он получил по сравнению с Vivo два дополнительных балла.

Влагозащита при этом у iQOO 12 только IP64, тогда как у Vivo — IP68. Поэтому балл получил всё же Vivo.

Звучит Vivo откровенно плохо для своей стоимости. При этом слушать музыку на iQOO приятно.

Что касается дисплеев, то у iQOO более высокая частота обновления: 144 Гц против 120 Гц. Однако максимальная герцовка у него активируется лишь в определённых китайских играх.