Чем отличаются флагманские смартфоны iQOO 12 и Vivo X100s

Чем отличаются флагманские смартфоны iQOO 12 и Vivo X100sКакой из них лучше?
Оба смартфона — iQOO 12 и Vivo X100s — оснащены плоским экраном и в целом радуют характеристиками. Но кто лучше на деле? С основными параметрами каждой модели вы можете ознакомиться ниже на изображении.
Комплектация у обоих устройств одинаковая. Это чехол, кабель, блок питания на 120 Вт. Защитные плёнки на стекле сразу есть тоже. В итоге каждый получил по 1 баллу.
Ёмкость аккумулятора немного больше у Vivo: это 5100 мАч против 5000 мАч. Несмотря на это, iQOO 12 оказался менее прожорливым. Также он заряжается до 100% чуть быстрее: за 26 минут против 30 минут. В итоге он получил по сравнению с Vivo два дополнительных балла.
Влагозащита при этом у iQOO 12 только IP64, тогда как у Vivo — IP68. Поэтому балл получил всё же Vivo.
Звучит Vivo откровенно плохо для своей стоимости. При этом слушать музыку на iQOO приятно.
Что касается дисплеев, то у iQOO более высокая частота обновления: 144 Гц против 120 Гц. Однако максимальная герцовка у него активируется лишь в определённых китайских играх.
iQOO 12 работает на Snapdragon 8 Gen 3, Vivo X100s — на Dimensity 9300+. В тестах себя лучше показывает первый. Оба смартфона хорошо игры тянут в целом, но всё же FPS чаще всего в требовательных играх выше у iQOO.
По части фото оба устройства очень близки. На селфи-камеру видеосъёмка лучше у Vivo, ночное видео — у iQOO, концерты записывают они примерно одинаково плохо.
С точки зрения цены выигрывает iQOO 12.
Выводы
В сумме по всем параметрам iQOO 12 получил 18 баллов, а Vivo X100s — всего 10. Первый действительно оказался на фоне Vivo очень удачным смартфоном по соотношению цены и качества. Поэтому брать его точно стоит.