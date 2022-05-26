Чем отличаются флагманы Samsung Galaxy S22 и S22+: сравнение камер, скорости и автономности

Чем отличаются флагманы Samsung Galaxy S22 и S22+: сравнение камер, скорости и автономностиРазличий между ними не так много
Ведущий канала Mobiltelefon.ru на YouTube сравнил флагманские Samsung Galaxy S22 и S22+. В действительности версии мало чем отличаются друг от друга.
Среди этих отличий - диагональ экрана (у S22 - 6,1 дюйма, у S22+ - 6,6 дюйма), максимальная яркость (1300 нит против 1750 нит соответственно), версия Wi-FI (Wi-Fi 6 и 6E), объём аккумулятора и мощность зарядки (3700 мАч и 25 Вт/4500 мАч и 45 Вт), габариты. Все характеристики вы можете увидеть на изображении ниже.
Другими словами, как отмечает эксперт, S22+ - это то же самое, что и S22, только побольше.
По экрану, частоте обновления, звуку аппараты S22 и S22+ очень похожи. Разница при этом заметна в автономности. S22 Ultra обеспечивает до 6 часов работы экрана, S22+ - до 5,5 часов, S22 - до 4 часов. Что касается скорости зарядки, то 45-ваттный блок питания у S22+ заряжает примерно на 2-4 минуты, чем 25-ваттный у S22.
Камеры у смартфонов S22 и S22+ по характеристикам одинаковые. Но есть смысл сравнить их с модулями S22 Ultra. В целом последняя модель выдаёт несколько лучшие результаты благодаря наличию ультра-широкоугольной камеры с автофокусом и телеобъективу с 10-кратным оптическим увеличением. Для улучшения качества снимков с S22 и S22+ специалист предлагает использовать приложение Expert RAW.
Видеосъёмку можно вести и на S22, и на S22+ в 4К 30 к/с. Также в этом режиме есть возможность переключения между камерами прямо во время записи видео.
Если говорить о производительности, то в России S22 и S22+ продаются с процессором Exynos 2200. Результаты в бенчмарках у S22, S22+, S22 Ultra вместе с тем примерно одинаковые.
Также эксперт проверил производительность Galaxy S22 в играх Genshin Impact, Getaway 2 и Call of Duty. По сравнению с S22 Ultra он гораздо быстрее нагревается, у него быстрее снижается яркость экрана и больше подтормаживаний. На максимальных настройках запускать требовательные игры можно, но они будут идти с сильными лагами. Кроме того, из-за игр намного быстрее разряжается батарея.
Вывод
По мнению ведущего YouTube-канала Mobiltelefon.ru, ситуация с серией Samsung Galaxy S22 складывается так, что если при переходе с S21 Ultra на S22 Ultra чувствуются улучшения, то при замене S21/S21+ на S22 или S22+ такого ощущения почти нет. Поэтому менять S21 или S21+ на более старшие модели вряд ли стоит.