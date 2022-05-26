Чем отличаются флагманы Samsung Galaxy S22 и S22+: сравнение камер, скорости и автономности

Другими словами, как отмечает эксперт, S22+ - это то же самое, что и S22, только побольше.

По экрану, частоте обновления, звуку аппараты S22 и S22+ очень похожи. Разница при этом заметна в автономности. S22 Ultra обеспечивает до 6 часов работы экрана, S22+ - до 5,5 часов, S22 - до 4 часов. Что касается скорости зарядки, то 45-ваттный блок питания у S22+ заряжает примерно на 2-4 минуты, чем 25-ваттный у S22.

Камеры у смартфонов S22 и S22+ по характеристикам одинаковые. Но есть смысл сравнить их с модулями S22 Ultra. В целом последняя модель выдаёт несколько лучшие результаты благодаря наличию ультра-широкоугольной камеры с автофокусом и телеобъективу с 10-кратным оптическим увеличением. Для улучшения качества снимков с S22 и S22+ специалист предлагает использовать приложение Expert RAW.