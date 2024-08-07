Чем отличаются камеры HONOR 200 Pro от Magic6 Pro

На фронтальную камеру HONOR 200 и HONOR Magic6 Pro могут записывать видео максимум в 4К 30 к/с. Днём на основную и широкоугольную камеру снимают видео оба смартфона одинаково хорошо. Кроме того, на обоих устройствах есть портретный режим видеосъёмки.

С примерами всех фотографий вы можете ознакомиться ниже.