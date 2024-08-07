Чем отличаются камеры HONOR 200 Pro от Magic6 Pro

Опубликовано 07 августа 2024, 00:00
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Чем отличаются камеры HONOR 200 Pro от Magic6 ProКакой смартфон сейчас лучше покупать?
Камеры смартфона среднего класса HONOR 200 Pro сравнили с флагманским HONOR Magic6 Pro. В одном из выпусков на YouTube-канале Dariusz Tech эксперт протестировал по качеству фото и видео HONOR 200 и HONOR Magic6 Pro.
На фронтальную камеру HONOR 200 и HONOR Magic6 Pro могут записывать видео максимум в 4К 30 к/с. Днём на основную и широкоугольную камеру снимают видео оба смартфона одинаково хорошо. Кроме того, на обоих устройствах есть портретный режим видеосъёмки.
С примерами всех фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
С точки зрения фото разница между HONOR 200 и Magic6 Pro совсем незначительная, а вот если говорить о видео, то она заметная. Да, Magic6 Pro может записывать в 4К 60 к/с на все объективы, расположенные на задней панели. В то же время портретные снимки в целом лучше получаются на HONOR 200.
Источник: Dariusz Tech
Автор:Валерия Филимонова