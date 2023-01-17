Чем отличаются камеры самых дорогих смартфонов Apple и Samsung: iPhone 14 Pro Max против S22 Ultra

Чем отличаются камеры самых дорогих смартфонов Apple и Samsung: iPhone 14 Pro Max против S22 UltraИ какое из этих устройств стоит покупать
Ведущий YouTube-канала SuperSaf в одном из выпусков сравнил по качеству фото и видео смартфоны Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone 14 Pro Max. Кто же оказался лучше?
Фото: SuperSaf
Эксперт канала SuperSaf на YouTube выяснил, камеры какого из самых дорогих на сегодня смартфонов справляются в фото и видео лучше: iPhone 14 Pro Max (основная камера - 48 МП) или Samsung Galaxy S22 Ultra (основная камера - 108 МП).
Первым делом ведущий рассмотрел снимки на основную камеру, сделанные днём. В целом разницы между ними почти нет. Только iPhone лучше обрабатывает тени, а Samsung - сохраняет более яркие области (то есть у него меньше засветов).
Со снимками при слабом освещении оба устройства справлялись хорошо. Тем не менее сам ведущий временами больше предпочитает всё же iPhone: он иногда выдаёт более яркие и детализированные снимки по сравнению с Samsung. Но на некоторых фото S22 Ultra лучше обрабатывает теневые области. Однако Samsung всегда нужно было больше времени, чтобы сделать ночные фото, по сравнению с iPhone 14: около 6 секунд, а iPhone - 3-4 секунды.
Далее - о вспышке. Компания Apple в этом плане действительно преуспела. На фото ниже заметно, что Samsung очень сильно всё засвечивает и размывает.
Сравнил ведущий и сверхширокоугольные камеры. Угол обзора немного шире оказался у iPhone 14 Pro Max. Но справляются со снимками оба смартфона действительно достойно. Правда, всё же у Samsung S22 Ultra лучший динамический диапазон.
Макроснимки получаются качественными тоже на обоих устройствах. Но сильнее приближать объекты вы можете именно на iPhone.
Оба смартфона оснащены камерами с 3-кратным оптическим зумом. Однако фокусное расстояние у них немного различается: у S22 Ultra оно равняется 70 мм, у iPhone - 77 мм. Кроме того Samsung имеет камеру, которая позволяет приближать объекты в 10 раз (причём зум в этом случае - оптический, а не цифровой, как у iPhone), в 30 раз и в 100 раз.
В то же время при недостаточном освещении куда более чёткие фотографии делает уже iPhone 14 Pro Max. Связано это с тем, что Samsung S22 Ultra при слабом освещении использует только цифровой зум.
Портретные фотографии получаются на обоих смартфонах отличными. Но алгоритмы Samsung лучше находят края объектов. Соответственно, вырезается фигура человека лучше на S22 Ultra.
iPhone 14 Pro Max также может делать портретные снимки с 2-кратным увеличением, а не только с 3-кратным, как Samsung.
Кроме того, iPhone размывает и объекты, которые находятся перед человеком, а не только позади него. S22 Ultra так делать не умеет.
Вечером и ночью фото в режиме портрета более яркими и с более качественной обрезкой краёв объекта получаются на Samsung. Но снимки более чёткие всё равно на iPhone.
Селфи-снимки на обоих устройствах получаются качественными. Но по детализации выигрывает iPhone. Кроме того, у него более широкий угол обзора. Примеры фотографий - ниже.
У Samsung S22 Ultra видеовозможности и качество видео лучше, чем на любом Android-смартфоне. Однако королём видео всё равно остаётся iPhone. Так, в 4К 30 к/с у него лучше динамический диапазон, есть поддержка HDR с Dolby Vision (у Samsung это тоже есть, но работает хуже), у него лучше стабилизация в сложных условиях.
В то же время Samsung S22 Ultra позволяет записывать видео в 8К. Но в этом случае видео сильно обрезается, а ещё совсем не работает стабилизация. Кроме того, Samsung даёт возможность снимать суперзамедленное видео: в 720p 960 к/с. Однако качество у этого видео будет очень плохим.
У iPhone 14 Pro Max также лучше динамический диапазон при записи видео на фронтальную камеру.
Кинематографический режим позволяет на iPhone записывать видео в 4К, а на S22 Ultra - в 1080p.
При недостаточном освещении также у iPhone 14 Pro Max гораздо быстрее работает автофокус.
Вывод
По мнению ведущего, оба смартфона - и iPhone 14 Pro Max, и Samsung S22 Ultra - оснащены отличными камерами. Безусловно, у каждой модели есть свои преимущества и недостатки. Однако по части записи видео однозначно выигрывает iPhone, а с фотографиями всё неоднозначно.