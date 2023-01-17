Чем отличаются камеры самых дорогих смартфонов Apple и Samsung: iPhone 14 Pro Max против S22 Ultra

Эксперт канала SuperSaf на YouTube выяснил, камеры какого из самых дорогих на сегодня смартфонов справляются в фото и видео лучше: iPhone 14 Pro Max (основная камера - 48 МП) или Samsung Galaxy S22 Ultra (основная камера - 108 МП).

Первым делом ведущий рассмотрел снимки на основную камеру, сделанные днём. В целом разницы между ними почти нет. Только iPhone лучше обрабатывает тени, а Samsung - сохраняет более яркие области (то есть у него меньше засветов).