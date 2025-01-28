Опубликовано 28 января 2025, 12:001 мин.
Чем отличаются Poco C, M, X, F — логика наименования XiaomiОб этом важно знать при покупке
Обзорщик объяснил, чем отличаются смартфоны Poco C, M, X, F и как понять их названия. В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live рассказали, что означают буквы C, M, X, F в названиях смартфонов Poco.
Всего у компании Poco четыре варианта смартфонов.
С. Устройства с этой буквой в названии — самые простые. Они также бюджетные, обычно стоят до 10−15 тысяч рублей. К примеру, сейчас это Poco C61, C65, C75. У них самые слабые процессоры, самые примитивные камеры, мало памяти.
М. Характеристики у таких смартфонов средние, но в целом эти устройства слабоваты. Лучше из этой линейки брать Pro-версии. Например, М6 Pro, М4 Pro.
Х. Такие аппараты — топ за свои деньги. Упор у них идёт на процессор и быстродействие, а камера довольно средняя. Здесь лучше тоже по возможности покупать Pro-модели типа X6 Pro, X7 Pro и т. п.
F. Это дорогие и мощные устройства, флагманы. Бывает, что они продаются за 60−70 тысяч рублей.