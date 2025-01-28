Всего у компании Poco четыре варианта смартфонов.

С. Устройства с этой буквой в названии — самые простые. Они также бюджетные, обычно стоят до 10−15 тысяч рублей. К примеру, сейчас это Poco C61, C65, C75. У них самые слабые процессоры, самые примитивные камеры, мало памяти.

М. Характеристики у таких смартфонов средние, но в целом эти устройства слабоваты. Лучше из этой линейки брать Pro-версии. Например, М6 Pro, М4 Pro.