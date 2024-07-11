Чем отличаются Realme 12 4G от 12 5G и какой лучше

Ключевое различие между Realme 12 4G и 5G — в процессорах. Версия с 4G работает на Snapdragon 685, а версия с 5G — на Dimensity 6100+.

С точки зрения дизайна смартфоны отличаются друг от друга лишь рамкой: у 4G она матовая, а у 5G — глянцевая. На экран в обоих случаях сразу же с завода наклеена плёнка, чехлы есть в комплекте. Зарядка у версии 4G на 80 Вт, у версии 5G — на 45 Вт.

Запустилась немного быстрее версия 5G. Экран у 4G — AMOLED, у 5G — IPS. Естественно, яркость у последнего меньше. Сканер отпечатков у Realme 12 4G встроен в экран, а у 5G — в кнопку питания. Результаты тестирования обоих смартфонов — ниже.