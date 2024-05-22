Чем различаются китайские люксовые смартфоны HONOR Magic6 Pro и Huawei Pura70 Ultra

Новинка Honor Magic6 Pro имеет некоторые сходства с Huawei Pura70 Ultra. Honor вышел три месяца назад и всё это время получал обновления безопасности.

Honor Magic6 Pro, как и Huawei Pura70 Ultra, делает фото очень быстро. То есть у них работают какие-то специальные алгоритмы для этого. Кроме того, ведущий был удивлён, что Magic6 Pro может делать настолько хорошие снимки в движении: объект находится в фокусе, а фон размыт. Также с новым Honor вы сможете делать отличные фото с использованием зума.

У Honor Magic6 Pro и у Huawei Pura70 Ultra — одни из самых прочных дисплеев, которые только сейчас есть на рынке. То же самое касается качества изображения, функции защиты глаз.