Чем различаются китайские люксовые смартфоны HONOR Magic6 Pro и Huawei Pura70 Ultra

Чем различаются китайские люксовые смартфоны HONOR Magic6 Pro и Huawei Pura70 UltraЧто стоит покупать?
Новинка Honor Magic6 Pro имеет некоторые сходства с Huawei Pura70 Ultra. Honor вышел три месяца назад и всё это время получал обновления безопасности.
Honor Magic6 Pro, как и Huawei Pura70 Ultra, делает фото очень быстро. То есть у них работают какие-то специальные алгоритмы для этого. Кроме того, ведущий был удивлён, что Magic6 Pro может делать настолько хорошие снимки в движении: объект находится в фокусе, а фон размыт. Также с новым Honor вы сможете делать отличные фото с использованием зума.
У Honor Magic6 Pro и у Huawei Pura70 Ultra — одни из самых прочных дисплеев, которые только сейчас есть на рынке. То же самое касается качества изображения, функции защиты глаз.
Magic6 Pro поставляется с довольно ёмкой батареей. Также он заряжается довольно быстро, хоть и не настолько, как Huawei.
Работает Honor Magic6 Pro на топовом Snapdragon 8 Gen 3. Благодаря этому процессору обработка фото после того, как вы его сделали, занимает примерно около секунды.
Вывод
Если вы ищете для себя флагманский смартфон, то вам точно стоит присмотреться к HONOR Magic6 Pro. К тому же у него задняя панель сделана из искусственной кожи.