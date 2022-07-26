Четыре полезных преимущества «Режима полёта» на смартфоне

Четыре полезных преимущества «Режима полёта» на смартфонеСкорее всего, вы о них не знали
Хотя изначально «Режим полёта» появился в телефонах и других устройствах для активации во время перелётов, он на самом деле может пригодиться и в повседневной жизни. Вот четыре плюса, которые он даёт.
Экономия заряда аккумулятора. Хотя нужно отметить, что экономия эта будет небольшой. Вообще пользоваться «Режимом полёта» может быть удобно, если вы находитесь в пути, когда связь постоянно то пропадает, то появляется. Также имеет смысл активировать этот режим, если хотите что-нибудь спокойно почитать на планшете.
Восстановление связи без перезагрузки устройства. Поможет такой режим, если вы хотите быстро устранить проблемы с мобильной связью: например, если не обнаруживается сеть, смартфон завис или если не передаются данные. Помогает данный способ и при проблемах с Wi-Fi.
Увеличение скорости зарядки смартфона или планшета. В «Режиме полёта» ваше устройство в целом будет потреблять меньше энергии, так как будут отключены все модули связи. Хотя если вы будете продолжать пользоваться гаджетом во время зарядки, то вряд ли получится уменьшить время, за которое ваше устройство зарядится полностью.
Отключение рекламы. Например, такая реклама может появляться в различных играх. Но если для прохождения игры нужно подключение к интернету, то этот способ не сработает.