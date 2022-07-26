Четыре полезных преимущества «Режима полёта» на смартфоне

Увеличение скорости зарядки смартфона или планшета. В «Режиме полёта» ваше устройство в целом будет потреблять меньше энергии, так как будут отключены все модули связи. Хотя если вы будете продолжать пользоваться гаджетом во время зарядки, то вряд ли получится уменьшить время, за которое ваше устройство зарядится полностью.