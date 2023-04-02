Четыре привычки, которые только ухудшают работу вашего смартфона

Четыре привычки, которые только ухудшают работу вашего смартфонаПерестаньте это делать как можно скорее
Возможно, вы даже не подозреваете, что каждый день совершаете действия, которые ухудшают работу вашего смартфона. Вот от каких привычек вам лучше всего отказаться.
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Некоторые вполне привычные действия, оказывается, могут плохо сказаться на работе вашего смартфона. И вот чего вам нужно избегать.
Частые циклы заряда. Особенно это может навредить батарее, если вы будете разряжать смартфон до минимума и при этом заряжать на 100%. Если так делать каждый день, то это быстро посадит аккумулятор. К примеру, если в течение года часто заряжать телефон, то устройство может потерять до 10% аккумулятора.
Не очищать память смартфона. Лучше всего очищать телефон от всего ненужного где-то раз в месяц.
Резкие перепады температуры. Нельзя оставлять телефон в жару на солнце или сразу же его ставить на зарядку после мороза, так как это негативно повлияет на его работу.
Не использовать защитные стёкла и чехлы. Все эти аксессуары только защитят ваше устройство.