Четыре привычки, которые только ухудшают работу вашего смартфона

Частые циклы заряда. Особенно это может навредить батарее, если вы будете разряжать смартфон до минимума и при этом заряжать на 100%. Если так делать каждый день, то это быстро посадит аккумулятор. К примеру, если в течение года часто заряжать телефон, то устройство может потерять до 10% аккумулятора.