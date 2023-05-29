Чьи смартфоны лучше снимают видео: сравнение iPhone, Samsung, Xiaomi и Oppo

Чьи смартфоны лучше снимают видео: сравнение iPhone, Samsung, Xiaomi и OppoКакой телефон купить для ведения видеоблога?
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Versus эксперт сравнил камеры iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro и Oppo Find X6 Pro с точки зрения видеосъёмки. Кто всё-таки окажется победителем?
Скорее всего, вы уже предполагаете, что в битве по видеосъёмке между iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro и Oppo Find X6 Pro выиграет смартфон Apple. Но на деле не всё так просто.
Ведущий YouTube-канала Versus сравнил мобильные устройства по качеству съёмки видео в разных режимах и в разное время суток.
Первым делом проверили стабилизацию. Хуже всего с этой задачей справлялись Oppo и Xiaomi.
Основная камера днём и вечером лучше всего записывает видео у Oppo. Далее идёт Xiaomi, затем iPhone и на последнем месте - Samsung.
Ультраширик лучше всего работает при записи видео на iPhone, вслед за ним идёт Samsung. На третьем месте по работе этого объектива расположился Xiaomi, а на последнем - Oppo. И это с учётом съёмки как днём, так и ночью.
В разрешении 8К записывать видео могут не все устройства. Такая функция есть у Samsung и у Xiaomi. И оба смартфона за это получили по дополнительному баллу.
По части фронтальной камеры лидером был iPhone, а за ним шёл вновь Samsung. Хуже всего оказался Xiaomi.
Звук при видеосъёмке лучше всего записывает Oppo, а остальные устройства по этому параметру получили только по 2 балла.
Вывод
По итогам всех экспериментов больше всего баллов за съёмку видео получил iPhone 14 Pro. На втором месте с 7 баллами идёт Samsung S23 Ultra, а Xiaomi 13 Pro и Oppo Find X6 Pro получили оба по 6 баллов.