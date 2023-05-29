Чьи смартфоны лучше снимают видео: сравнение iPhone, Samsung, Xiaomi и Oppo

Скорее всего, вы уже предполагаете, что в битве по видеосъёмке между iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro и Oppo Find X6 Pro выиграет смартфон Apple. Но на деле не всё так просто.

Ведущий YouTube-канала Versus сравнил мобильные устройства по качеству съёмки видео в разных режимах и в разное время суток.

Первым делом проверили стабилизацию. Хуже всего с этой задачей справлялись Oppo и Xiaomi.

Основная камера днём и вечером лучше всего записывает видео у Oppo. Далее идёт Xiaomi, затем iPhone и на последнем месте - Samsung.