Что делать, если вы забыли пароль для разблокировки Android-смартфона

Существуют три проверенных способа разблокировки Android-смартфона, если вы вдруг забыли пароль.

Функция Smart Lock. Перед тем как перейти к разблокировке, вы должны активировать эту функцию и установить определённые настройки. При этом если вы забыли пароль и ранее эту функцию не включили, то воспользоваться ей вы не сможете.

Благодаря функции Smart Lock смартфон можно разблокировать, если задать для этого нужные условия. К примеру, вы можете указать, что ваш аппарат должен находиться дома или что ваши смарт-часы должны быть к нему подключены через Bluetooth. При выполнении этих условий смартфон автоматически разблокируется.

Для активации данной функции нужно в параметрах смартфона найти пункт «Экран блокировки», затем нажать на Smart Lock, ввести пароль и выбрать какой-либо из методов для разблокировки.