Что делать, если вы забыли пароль для разблокировки Android-смартфона

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Что делать, если вы забыли пароль для разблокировки Android-смартфонаЕсть три варианта действий
Бывают ситуации, когда пароль для разблокировки смартфона неожиданно забывается. Например, такое может произойти, если вы совсем недавно сменили пароль, но не записали его. Что же делать в этом случае?
Существуют три проверенных способа разблокировки Android-смартфона, если вы вдруг забыли пароль.
- Функция Smart Lock. Перед тем как перейти к разблокировке, вы должны активировать эту функцию и установить определённые настройки. При этом если вы забыли пароль и ранее эту функцию не включили, то воспользоваться ей вы не сможете.
Благодаря функции Smart Lock смартфон можно разблокировать, если задать для этого нужные условия. К примеру, вы можете указать, что ваш аппарат должен находиться дома или что ваши смарт-часы должны быть к нему подключены через Bluetooth. При выполнении этих условий смартфон автоматически разблокируется.
Для активации данной функции нужно в параметрах смартфона найти пункт «Экран блокировки», затем нажать на Smart Lock, ввести пароль и выбрать какой-либо из методов для разблокировки.
- Учётная запись Google. В этом случае вы должны помнить пароль от учётной записи Googlе, которая стоит на вашем смартфоне. Вам нужно перейти на Find My Device, зайти в учётную запись Google, выбрать смартфон, нажать на «Очистить устройство», подтвердить сброс настроек. В этом случае вся информация, которая была на устройстве, удалится, причём восстановить её будет уже невозможно. Кроме того, воспользоваться данным методом не получится, если ваш смартфон не подключен к интернету или если он разряжен.
- Режим Recovery. Этот режим даёт возможность сбросить всё до заводских настроек. Восстановить удалённые файлы будет возможно, но только если у вас были созданы резервные копии данных. Для активации режима на большинстве Android-устройств нужно зажать во время включения смартфона кнопку включения и повышения громкости. На некоторых моделях смартфонов нужно ещё дополнительно зажимать Bixby. Далее на экране вы увидите меню, и там необходимо выбрать Wipe Data Factory Reset, а затем - Reboot system now.