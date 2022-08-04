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Что делать, если вы забыли пароль для разблокировки Android-смартфона

Есть три варианта действий
Бывают ситуации, когда пароль для разблокировки смартфона неожиданно забывается. Например, такое может произойти, если вы совсем недавно сменили пароль, но не записали его. Что же делать в этом случае?
Что делать, если вы забыли пароль для разблокировки Android-смартфона

Существуют три проверенных способа разблокировки Android-смартфона, если вы вдруг забыли пароль.

  1. Функция Smart Lock. Перед тем как перейти к разблокировке, вы должны активировать эту функцию и установить определённые настройки. При этом если вы забыли пароль и ранее эту функцию не включили, то воспользоваться ей вы не сможете.

Благодаря функции Smart Lock смартфон можно разблокировать, если задать для этого нужные условия. К примеру, вы можете указать, что ваш аппарат должен находиться дома или что ваши смарт-часы должны быть к нему подключены через Bluetooth. При выполнении этих условий смартфон автоматически разблокируется.

Для активации данной функции нужно в параметрах смартфона найти пункт «Экран блокировки», затем нажать на Smart Lock, ввести пароль и выбрать какой-либо из методов для разблокировки.

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  1. Учётная запись Google. В этом случае вы должны помнить пароль от учётной записи Googlе, которая стоит на вашем смартфоне. Вам нужно перейти на Find My Device, зайти в учётную запись Google, выбрать смартфон, нажать на «Очистить устройство», подтвердить сброс настроек. В этом случае вся информация, которая была на устройстве, удалится, причём восстановить её будет уже невозможно. Кроме того, воспользоваться данным методом не получится, если ваш смартфон не подключен к интернету или если он разряжен.
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  1. Режим Recovery. Этот режим даёт возможность сбросить всё до заводских настроек. Восстановить удалённые файлы будет возможно, но только если у вас были созданы резервные копии данных. Для активации режима на большинстве Android-устройств нужно зажать во время включения смартфона кнопку включения и повышения громкости. На некоторых моделях смартфонов нужно ещё дополнительно зажимать Bixby. Далее на экране вы увидите меню, и там необходимо выбрать Wipe Data Factory Reset, а затем - Reboot system now.
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