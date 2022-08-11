Что лучше для смартфона: выключение или перезагрузка

Пользователь портала iXBT.com отмечает, что перезагрузка смартфона не раз спасала его, когда ещё выпускались устройства с объёмом оперативной памяти в 1 ГБ. Когда телефон перезагружается, между службами его системы происходит перераспределение оперативной памяти и обновляется уровень заряда батареи. Еще важно перезагружать аппарат после установки обновлений, прошивок или даже программ.

Также в совсем старых смартфонах даже была специальная кнопка для перезагрузки, так как они могли легко «зависнуть». Ещё отключить устройство можно было при помощи извлечения батареи.