Что лучше для смартфона: выключение или перезагрузка

Что лучше для смартфона: выключение или перезагрузкаОсобенно если ваше устройство «подвисает»
Пользователь портала iXBT.com отмечает, что перезагрузка смартфона не раз спасала его, когда ещё выпускались устройства с объёмом оперативной памяти в 1 ГБ. Когда телефон перезагружается, между службами его системы происходит перераспределение оперативной памяти и обновляется уровень заряда батареи. Еще важно перезагружать аппарат после установки обновлений, прошивок или даже программ.
Также в совсем старых смартфонах даже была специальная кнопка для перезагрузки, так как они могли легко «зависнуть». Ещё отключить устройство можно было при помощи извлечения батареи.
Выключение смартфона приводит к полной остановке всех программных и системных процессов, к очистке кэша и удалению несохранённых данных. Когда вы включаете после этого телефон, нагрузка на батарею и процессор возрастает. Связано это с тем, что в этом случае происходит полный тест всех устройств и системы в целом. Также отключение мобильного аппарата будет не таким эффективным, как перезагрузка, если вы хотите избавиться от накопленных ошибок и ненужных процессов.
Выбирать между выключением и перезагрузкой нужно в зависимости от ситуации. Перезагрузка считается быстрым решением и её вполне хватит после установки на смартфон обновлений или приложений. К полному отключению лучше обращаться в свободное время: например, ночью.