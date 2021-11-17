Что лучше: Honor 50 или Realme GE Master Edition?Выяснили на канале «SMART ОБЗОР»
Ведущий канала на YouTube выяснил, может ли Realme GE Master Edition составить конкуренцию Honor 50. По характеристикам эти модели во многом схожи.
- Комплектация. Она схожа у обоих, в том числе по блокам питания: у Honor - на 66 Вт, у Realme - на 65 Вт. Правда, в России у Honor не будет иметь в комплекте чехла, наушников.
- Внешний вид. По мнению автора, побеждает Honor. Хотя по габаритам они оба компактные. Однако более «дорого» ощущается именно Honor 50. Правда, стоит он, надо сказать, тоже несколько дороже, чем Realme GE Master Edition.
- Порты. У Realme есть мини-джек, в отличие от Honor. Кроме того, для разблокировки на Honor необходимо держать палец на сканере чуть дольше, а Realme реагирует быстрее.
- Экран. У Honor дисплей с технологией OLED, у Realme - AMOLED. Также при наклоне последний, к сожалению, переливается разными цветами, а вот Honor только немного зеленит. Максимальная яркость немного выше тоже у Honor 50. По ШИМу же Realme заметно уступает конкуренту: мерцание на смартфоне довольно сильное.
- Звук. В обоих случаях стоит моно-динамик. Однако у Honor звук выходит более сбалансированным.
- Вибрация. По этому параметру однозначно лидирует Realme.
- Производительность. Оба гаджета оснащены процессором Snapdragon 778G. Результаты троттлинг-теста у них оказались очень схожими. Однако на Honor заметна была просадка после 30-й минуты. В Antutu тоже показатели были почти идентичными: у Realme получил чуть больше баллов, чем Honor.
В Shadow Legends на Realme можно играть на ультра-настройках, но частота кадров будет нестабильной - от 45 до 55 кадров в секунду с просадками. В целом лучше запускать подобные игры на Honor и на Realme на высоких настройках: тогда производительность станет высокой и просадок не будет.
Интерфейс же работает быстро, смартфоны в целом шустрые. Однако Honor 50 показался автору немного более плавным.
- Система. Многооконного режима на Honor почему-то нет, как и клонирования приложений. Поэтому по данному параметру лучше доработан Realme.
- Автономность. В обоих случаях имеется батарея на 4300 мА*ч, что даёт возможность работать в течение суток (7 часов работы дисплея). Разряжаются они тоже примерно одинаково: 1 час на YouTube - минус 6 процентов аккумулятора, 30 минут в Legends - минус 15 процентов (Realme) и 14 процентов (Honor). Заряжается быстрее Realme - за 30 минут до 100 процентов, в то время как Honor 50 за то же время - на 87 процентов.
- Камеры. На основную камеру фото получаются и там, и там довольно посредственные. А вот по цветопередаче лучше, по мнению эксперта, Honor. Что касается детализации, то она схожа, однако у Honor с этим в зависимости от условий съёмки бывают проблемы. Работа алгоритмов кажется лучше тоже на Honor. Макро-модуль выдаёт всегда у Realme и у Honor разные результаты, а вот широкоугольная камера в целом очень плоха у обоих гаджетов. Зато фронтальная камера радует: у обоих устройств она хорошая, хотя Honor немного лучше справляется с пересветами и портретный режим тоже на нём лучше. Что касается фотографий в ночном и автоматическом режиме, то однозначно выигрывает Honor.
В плане видеосъёмки в 4К 30 к/с Honor 50 вновь обходит Realme GE. У него лучше стабилизация, цветопередача. В 1080P 60 к/с результаты получаются схожими.
- Датчик приближения. На Honor он работает отлично. На Realme - немного похуже, но тоже вполне нормально, хотя ошибки у него бывают.
В целом можно сказать, что всё-таки более дешёвый Realme GE Master Edition оправдывает свою стоимость, то есть уступает по ряду параметров Honor 50: по дисплею, видеосъёмке, внешнему виду. Хотя при этом есть у Realme и достоинства: цена, вибромотор, мини-джек.