Что лучше: Honor 50 или Realme GE Master Edition?

Звук. В обоих случаях стоит моно-динамик. Однако у Honor звук выходит более сбалансированным.

Вибрация. По этому параметру однозначно лидирует Realme.

Производительность. Оба гаджета оснащены процессором Snapdragon 778G. Результаты троттлинг-теста у них оказались очень схожими. Однако на Honor заметна была просадка после 30-й минуты. В Antutu тоже показатели были почти идентичными: у Realme получил чуть больше баллов, чем Honor.

В Shadow Legends на Realme можно играть на ультра-настройках, но частота кадров будет нестабильной - от 45 до 55 кадров в секунду с просадками. В целом лучше запускать подобные игры на Honor и на Realme на высоких настройках: тогда производительность станет высокой и просадок не будет.

Интерфейс же работает быстро, смартфоны в целом шустрые. Однако Honor 50 показался автору немного более плавным.

Система. Многооконного режима на Honor почему-то нет, как и клонирования приложений. Поэтому по данному параметру лучше доработан Realme.

Автономность. В обоих случаях имеется батарея на 4300 мА*ч, что даёт возможность работать в течение суток (7 часов работы дисплея). Разряжаются они тоже примерно одинаково: 1 час на YouTube - минус 6 процентов аккумулятора, 30 минут в Legends - минус 15 процентов (Realme) и 14 процентов (Honor). Заряжается быстрее Realme - за 30 минут до 100 процентов, в то время как Honor 50 за то же время - на 87 процентов.

Камеры. На основную камеру фото получаются и там, и там довольно посредственные. А вот по цветопередаче лучше, по мнению эксперта, Honor. Что касается детализации, то она схожа, однако у Honor с этим в зависимости от условий съёмки бывают проблемы. Работа алгоритмов кажется лучше тоже на Honor. Макро-модуль выдаёт всегда у Realme и у Honor разные результаты, а вот широкоугольная камера в целом очень плоха у обоих гаджетов. Зато фронтальная камера радует: у обоих устройств она хорошая, хотя Honor немного лучше справляется с пересветами и портретный режим тоже на нём лучше. Что касается фотографий в ночном и автоматическом режиме, то однозначно выигрывает Honor.

В плане видеосъёмки в 4К 30 к/с Honor 50 вновь обходит Realme GE. У него лучше стабилизация, цветопередача. В 1080P 60 к/с результаты получаются схожими.

Датчик приближения. На Honor он работает отлично. На Realme - немного похуже, но тоже вполне нормально, хотя ошибки у него бывают.

В целом можно сказать, что всё-таки более дешёвый Realme GE Master Edition оправдывает свою стоимость, то есть уступает по ряду параметров Honor 50: по дисплею, видеосъёмке, внешнему виду. Хотя при этом есть у Realme и достоинства: цена, вибромотор, мини-джек.