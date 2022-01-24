Что лучше взять для защиты экрана iPhone: стекло или плёнку

Как известно, существуют два основных способа защиты смартфона: это стекло и плёнка. Но данные аксессуары тоже бывают разных видов.

Гидрогелевая плёнка. Главное достоинство такой плёнки - слой, который затягивает себя сам. То есть даже при серьёзных царапинах подобный аксессуар может восстановиться.

Матовая защитная плёнка. Позволит не только защитить от повреждений, но и уменьшить число бликов от освещения. На такой плёнке практически не остаётся отпечатков. А вот из минусов - затемнение дисплея, зернистость изображений на экране.

Зеркальная плёнка. При выключенном смартфоне в такую плёнку можно будет смотреться как в зеркало. Также она защищает от пыли и царапин.

Прозрачная плёнка. Этот вариант не очень практичен, так как очень быстро на такой плёнке начинают появляться царапины. Кроме того, на ней могут образовываться пузырьки, остаются отпечатки пальцев.

Лучше всего, по мнению автора, обратить внимание при выборе на стекло.