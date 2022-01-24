Что лучше взять для защиты экрана iPhone: стекло или плёнку

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Что лучше взять для защиты экрана iPhone: стекло или плёнкуРассказал пользователь iXBT.com
На современных моделях iPhone устанавливаются закалённые стёкла. Однако уже спустя неделю на экране образуются царапины. Поэтому есть смысл задумать о дополнительной защите дисплея. О том, плёнку или стекло лучше выбрать, - в материале.
Как известно, существуют два основных способа защиты смартфона: это стекло и плёнка. Но данные аксессуары тоже бывают разных видов.
- Гидрогелевая плёнка. Главное достоинство такой плёнки - слой, который затягивает себя сам. То есть даже при серьёзных царапинах подобный аксессуар может восстановиться.
- Матовая защитная плёнка. Позволит не только защитить от повреждений, но и уменьшить число бликов от освещения. На такой плёнке практически не остаётся отпечатков. А вот из минусов - затемнение дисплея, зернистость изображений на экране.
- Зеркальная плёнка. При выключенном смартфоне в такую плёнку можно будет смотреться как в зеркало. Также она защищает от пыли и царапин.
- Прозрачная плёнка. Этот вариант не очень практичен, так как очень быстро на такой плёнке начинают появляться царапины. Кроме того, на ней могут образовываться пузырьки, остаются отпечатки пальцев.
Лучше всего, по мнению автора, обратить внимание при выборе на стекло.
- 3D-стекло. Оно устойчиво к падениям и царапинам. При этом служит подобное стекло не так долго, как остальные, и может отклеиваться. Кроме того, с 3D-стёклами нельзя носить плотные чехлы для iPhone.
- 9D-стекло. Отличается максимальной прозрачностью. От 3D-стекла отличается лишь толщиной, за счёт чего чувствительность экрана айфона к касанию с 9D-стеклом оказывается лучше.
- 10D-стекло. Это стекло похоже на 9D, но имеет улучшенные характеристики. Приклеить такие стёкла к тому же очень легко, при этом если всё сделать правильно, то пузыри образовываться не будут.
- Стекло с затемняющим эффектом. Под определённым углом стекло будет затемняться, поэтому люди не смогут читать ваши сообщения и вообще видеть, что вы делаете.
- Матовое стекло. Современные модели имеют хорошую цветопередачу, а если смартфоном пользоваться на улице при ярком свете, то бликов на экране не будет. Кроме того, по прочности они равны глянцевым вариантам.
В заключение автор отметил, что плёнки подойдут лишь для защиты от небольших царапин, потёртостей. Если же хочется защитить iPhone по максимуму, то нужно выбирать уже стекло.
Источник: iXBT.com