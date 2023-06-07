Что можно сделать, если ваш смартфон не подключается к Wi-Fi

Что можно сделать, если ваш смартфон не подключается к Wi-FiПроверьте несколько параметров
Чаще всего мы заходим в Интернет именно через смартфон. Поэтому проблемы с подключением к Wi-Fi могут сильно помешать работе и жизни в целом. Вот как это можно исправить.
Если вы заметили, что смартфон всё никак не может подключиться к Wi-Fi, то проделайте несколько простых шагов.
Перезагрузите смартфон и маршрутизатор. Первым делом попытайтесь перезагрузить именно телефон.
Проверьте настройки Wi-Fi на смартфоне. Найдите в «Настройках» на своём телефоне раздел с Wi-Fi и убедитесь, что эта функция активирована. Также есть вероятность, что ваш аппарат может быть подключен к Bluetooth или к другой сети Wi-Fi.
Проверьте пароль и сигнал Wi-Fi. Обратите внимание, правильно ли вы вводите пароль и не слишком ли далеко вы стоите от маршрутизатора.
Удалите сеть Wi-Fi и подключитесь заново. Сделайте это через «Настройки» на смартфоне.
Проверьте настройки маршрутизатора. Проверьте, нет ли ограничений по времени или фильтров MAC-адресов, которые могут мешать смартфону подключиться к Wi-Fi. Также вы можете сбросить всё до заводских настроек и установить все параметры заново.
Обновите программное обеспечение. Проверьте, нет ли обновлений ПО в смартфоне, и установите их.
Свяжитесь с провайдером Интернета. Перечислите все предыдущие действия, которые вы совершали для решения проблемы, и опишите саму проблему.
Проверьте наличие конфликтов IP-адресов. Измените на телефоне тип подключения с динамического на статический. Это можно сделать через «Настройки» в разделе, связанном с Wi-Fi. Найдите свою Wi-Fi сеть, нажмите на неё, а затем выберите опцию «Изменить сеть»/«Дополнительно», измените IP-адрес на статический и введите новый, который не будет находиться в конфликте с другими устройствами в сети.
Проверьте наличие обновлений маршрутизатора. Убедитесь, что у вас стоит последняя версия ПО для маршрутизатора.
Проверьте работу смартфона с помощью других Wi-Fi-сетей. Для этого подключитесь в Wi-Fi в любом другом месте и проверьте, будет ли всё работать.