Что можно сделать, если ваш смартфон не подключается к Wi-Fi

Если вы заметили, что смартфон всё никак не может подключиться к Wi-Fi, то проделайте несколько простых шагов.

Перезагрузите смартфон и маршрутизатор. Первым делом попытайтесь перезагрузить именно телефон.

Проверьте настройки Wi-Fi на смартфоне. Найдите в «Настройках» на своём телефоне раздел с Wi-Fi и убедитесь, что эта функция активирована. Также есть вероятность, что ваш аппарат может быть подключен к Bluetooth или к другой сети Wi-Fi.

Проверьте пароль и сигнал Wi-Fi. Обратите внимание, правильно ли вы вводите пароль и не слишком ли далеко вы стоите от маршрутизатора.

Удалите сеть Wi-Fi и подключитесь заново. Сделайте это через «Настройки» на смартфоне.

Проверьте настройки маршрутизатора. Проверьте, нет ли ограничений по времени или фильтров MAC-адресов, которые могут мешать смартфону подключиться к Wi-Fi. Также вы можете сбросить всё до заводских настроек и установить все параметры заново.