Что нужно проверять при покупке б/у iPhone

Что нужно проверять при покупке б/у iPhoneОб этом важно знать
Первым делом при встрече с продавцом посмотрите на коробку. Сзади на ней должен быть серийный номер и email. Откройте настройки и сравните серийный номер на коробке и в в настройках. Если они не совпадают - это повод задуматься и, возможно, отказаться от покупки.
Далее достаньте слот для SIM-карты. На нём мелко должен быть выгравирован AIL. Он должен быть продублировать и в настройках iPhone.
Посмотрите внутрь лотка для симки под светом. Если нет красной точки - всё хорошо. А если есть красный индикатор - значит, телефон топили (см. изображение ниже).
Вставьте симку в Айфон и позвоните на свой основной телефон или другу. Проверьте, хорошо ли вы всё слышите и слышно ли вас. Обязательно включите громкую связь, чтобы проверить динамики.
Подключите смартфон к зарядке и проверьте, не шатается ли кабель.
Откройте камеру и сделайте фото на все доступные модули. Переключение между ними должно быть бесшовным, каждый объектив должен быть рабочим. Посмотрите также на объективы под солнечными лучами и проверьте, нет ли под линзами пылинок. Также протестируйте фронтальную камеру.
После этого проверьте, работает ли Face ID. По статистике, именно этот модуль чаще всего ломается после падения или попадания в воду iPhone. Для его проверки зайдите в настройки.
Откройте пункт управления и зажмите палец на яркости. Внизу должно быть три кнопки. Одна из них - Truе Tone. Если её нет - дисплей неисправен или это неоригинальный экран.
Поводите по домашнему экрану, не отрывая палец от дисплея. Никаких подёргиваний быть не должно.
Экран должен плотно прилегать к корпусу, и зазоров быть не должно.
Обязательно проверьте работу всех кнопок и рычажка переключения режимов, а также вибрацию. Важно, чтобы кнопки не "ходили".
В настройках зайдите в пункт Wi-Fi и Bluetooth. Если сети и устройства есть, то всё в порядке. Можете даже подключить сразу к смартфону свои наушники.
Далее в настройках зайдите в "Аккумулятор" и проверьте его состояние. Если вы берёте старый iPhone типа 12-го, то там точно не может быть 100%. Это значит, что батарею меняли.
Проверьте, сколько циклов перезарядки было у смартфона. Для этого понадобится ноутбук и программа 3uTools. Цвет в этой программе тоже должен определиться верно. Узнайте, сколько циклов перезаряда было у телефона, а также посмотрите, все ли запчасти оригинальные, в разделе Verification Report.
Что касается внешнего вида, то присмотритесь к болтикам в нижней части устройства. Они должны быть в идеальном состоянии, если смартфон не вскрывали.
Наконец, сбросьте iPhone до заводских настроек. Если к нему был привязан аккаунт бывшего владельца - он должен его удалить.