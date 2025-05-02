Что нужно проверять при покупке б/у iPhone

Подключите смартфон к зарядке и проверьте, не шатается ли кабель.

Откройте камеру и сделайте фото на все доступные модули. Переключение между ними должно быть бесшовным, каждый объектив должен быть рабочим. Посмотрите также на объективы под солнечными лучами и проверьте, нет ли под линзами пылинок. Также протестируйте фронтальную камеру.

После этого проверьте, работает ли Face ID. По статистике, именно этот модуль чаще всего ломается после падения или попадания в воду iPhone. Для его проверки зайдите в настройки.

Откройте пункт управления и зажмите палец на яркости. Внизу должно быть три кнопки. Одна из них - Truе Tone. Если её нет - дисплей неисправен или это неоригинальный экран.

Поводите по домашнему экрану, не отрывая палец от дисплея. Никаких подёргиваний быть не должно.

Экран должен плотно прилегать к корпусу, и зазоров быть не должно.

Обязательно проверьте работу всех кнопок и рычажка переключения режимов, а также вибрацию. Важно, чтобы кнопки не "ходили".

В настройках зайдите в пункт Wi-Fi и Bluetooth. Если сети и устройства есть, то всё в порядке. Можете даже подключить сразу к смартфону свои наушники.

Далее в настройках зайдите в "Аккумулятор" и проверьте его состояние. Если вы берёте старый iPhone типа 12-го, то там точно не может быть 100%. Это значит, что батарею меняли.

Проверьте, сколько циклов перезарядки было у смартфона. Для этого понадобится ноутбук и программа 3uTools. Цвет в этой программе тоже должен определиться верно. Узнайте, сколько циклов перезаряда было у телефона, а также посмотрите, все ли запчасти оригинальные, в разделе Verification Report.

Что касается внешнего вида, то присмотритесь к болтикам в нижней части устройства. Они должны быть в идеальном состоянии, если смартфон не вскрывали.

Наконец, сбросьте iPhone до заводских настроек. Если к нему был привязан аккаунт бывшего владельца - он должен его удалить.