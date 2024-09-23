Что обозначают суффиксы S, Pro, T, Plus и т. д. в названиях смартфонов. И какие лучше

На сегодняшний день многие смартфоны имеют сложные названия. В том числе нередко можно встретить приставки типа Ultra, Pro и пр. Но что это всё означает?

Lite. Это «урезанная» версия смартфона по сравнению с флагманской. Часто такая приставка используется в названии моделей Honor.

S. Раньше использовалась эта приставка Apple, а сейчас её можно увидеть у Vivo. Она означает улучшенную версию, но которая выходит через какое-то время после основной.

Pro. Это улучшенная версия обычного смартфона. Но выходит она обычно в одно и то же время с обычной. Как правило, у такого устройства лучше камеры, процессор, быстрее зарядка.

Plus. Представляет собой ещё более улучшенную версию по сравнению с Pro и базовой (если в названии идёт Pro Plus). В то же время у Apple и Samsung эта приставка указывает на размер смартфона: он имеет большую диагональ по сравнению со стандартным.