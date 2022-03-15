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Что произойдёт с Samsung Galaxy S22 после падения на жёсткую поверхность

Проверили в выпуске на YouTube-канале PBKreviews
Эксперты канала PBKreviews выяснили, сможет ли падение с высоты на жёсткую поверхность повредить флагман Galaxy S22. О результатах эксперимента - в материале.
Что произойдёт с Samsung Galaxy S22 после падения на жёсткую поверхность

Авторы канала PBKreviews провели в одном из выпусков эксперимент со смартфоном Samsung Galaxy S22. Они выяснили, будет ли работать этот аппарат после падения на жёсткую поверхность.

Перед проведением теста ведущий снял все защитные плёнки со смартфона. Сначала специалист уронил аппарат дисплеем вниз на бетон с небольшой высоты (расстояние от пояса до поверхности дороги). В результате стекло на экране треснуло при первом же падении. С такой же высоты эксперт затем уронил смартфон задней панелью вниз, и в итоге на ней появились небольшие царапины и потёртости (на боковой стороне).

Что произойдёт с Samsung Galaxy S22 после падения на жёсткую поверхность

Далее ведущий уронил устройство на его нижнюю рамку. В углу этой рамы появились царапины и различные повреждения. В четвёртый раз эксперт уронил S22 на боковую рамку, но на ней не оказалось в итоге никаких повреждений.

В пятый раз смартфон Samsung Galaxy S22 упал на бетонную поверхность с высоты 5,8 футов (около 177 см). Аппарат упал на боковую рамку, и на ней появились царапины и потёртости, также добавились новые царапины на задней панели.

При последнем падении ведущий просто слегка повернул смартфон. В итоге стекло на задней панели оказалось полностью разбито, однако экран всё ещё работал нормально. Камеры тоже остались целыми.

В целом же, заключает ведущий, для данного устройства всё же стоит приобрести чехол.

Источник: PBKreviews
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