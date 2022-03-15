Что произойдёт с Samsung Galaxy S22 после падения на жёсткую поверхность

Далее ведущий уронил устройство на его нижнюю рамку. В углу этой рамы появились царапины и различные повреждения. В четвёртый раз эксперт уронил S22 на боковую рамку, но на ней не оказалось в итоге никаких повреждений.

В пятый раз смартфон Samsung Galaxy S22 упал на бетонную поверхность с высоты 5,8 футов (около 177 см). Аппарат упал на боковую рамку, и на ней появились царапины и потёртости, также добавились новые царапины на задней панели.

При последнем падении ведущий просто слегка повернул смартфон. В итоге стекло на задней панели оказалось полностью разбито, однако экран всё ещё работал нормально. Камеры тоже остались целыми.

В целом же, заключает ведущий, для данного устройства всё же стоит приобрести чехол.