Что случится со смартфоном, если он упадёт в ванну с водой

И если в это время в ванной будет находиться человек

Эксперт рассказал, что будет со смартфоном, если он упадёт в ванну с водой. Есть люди, которые берут с собой смартфон даже в ванную комнату. Но что случится с этим устройством, если вдруг он упадёт в воду?