Что вы получаете при покупке поддельного Xiaomi Poco X3 Pro 16/1 ТБ на Ozon

Что вы получаете при покупке поддельного Xiaomi Poco X3 Pro 16/1 ТБ на OzonОн очень сильно напоминает одну из моделей Honor
Поддельный Xiaomi Poco X3 Pro 16/1 ТБ из Ozon протестировали. Ведущий YouTube-канала «i-shoppers обзоры» рассказал, на что можно рассчитывать при заказе на маркетплейсах Poco X3 Pro.
В комплекте с Poco X3 Pro идёт прозрачный чехол, кабель, зарядка на 5 Вт, проводные наушники, скрепка для открытия лотка для сим-карт, документация.
Работает этот смартфон на Android 5, которую уже не поддерживает Google. Не запускается на нём даже предустановленное приложение YouTube.
Удивительно, но в Honor X5 всё то же самое, что и в Poco X3 Pro, за исключением корпуса и наличия сканера отпечатков.
В системных настройках смартфона указан процессор MediaTek 6595, однако в приложении определяется другой - Snapdragon 616. И это неудивительно, ведь именно на нём работал Honor X5.
Вывод
Для повторной сборки подобных смартфонов китайцы просто берут матплаты от древних мобильных устройств (возможно, какую-то отбраковку), меняют у телефона корпус, создают прошивку с фейковыми данными. В случае с Poco X3 Pro это оказался переделанный Honor X5. В итоге получился типичный бюджетный аппарат 10-летней давности, который в современных условиях уже не может нормально работать.