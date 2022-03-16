Что вы получаете при покупке супердешёвого телефона за 700 рублей

Экран здесь чёрно-белый, с подсветкой. Заставки также здесь нет. Кроме того, устройство вообще не запускается без SIM-карты.

Есть возможность при помощи Digma LINX A105N 2G писать SMS-сообщения, добавлять в телефонную книгу и удалять контакты, звонить, запускать предустановленные игры и приложения («Змейку»), настраивать дату и время. В меню также есть калькулятор. Изменить можно здесь и язык: присутствует на выбор русский и английский. Можно, помимо этого, на Digma отрегулировать дисплей и подсветку, сбросить все настройки, установить запрос PIN-кода при включении, поменять профиль (например, на тихий), настроить звук.

В то же время аппарат очень тихий. То есть в спокойной тихой обстановке можно услышать звонок, а вот на улице - уже нет.