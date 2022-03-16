Что вы получаете при покупке супердешёвого телефона за 700 рублей

Что вы получаете при покупке супердешёвого телефона за 700 рублейРассказал эксперт YouTube-канала DimaViper Live
Автор YouTubе-канала DimaViper Live приобрёл супербюджетный телефон за 699 рублей. Это оказался аппарат Digma LINX A105N 2G.
Сделано устройство из матового пластика, за счёт чего оно не скользит в руке. Установлены на нём также прорезиненные кнопки. В комплекте с телефоном идёт также зарядка в 5 Вт. Однако и объём аккумулятора тоже небольшой у Digma: всего 600 мА*ч.
Один из минусов этого аппарата - сложность с открытием крышки. При этом для работы телефона необходимо в него вставить аккумулятор и SIM-карту, а для этого нужно снять крышку.
Экран здесь чёрно-белый, с подсветкой. Заставки также здесь нет. Кроме того, устройство вообще не запускается без SIM-карты.
Есть возможность при помощи Digma LINX A105N 2G писать SMS-сообщения, добавлять в телефонную книгу и удалять контакты, звонить, запускать предустановленные игры и приложения («Змейку»), настраивать дату и время. В меню также есть калькулятор. Изменить можно здесь и язык: присутствует на выбор русский и английский. Можно, помимо этого, на Digma отрегулировать дисплей и подсветку, сбросить все настройки, установить запрос PIN-кода при включении, поменять профиль (например, на тихий), настроить звук.
В то же время аппарат очень тихий. То есть в спокойной тихой обстановке можно услышать звонок, а вот на улице - уже нет.