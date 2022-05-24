Давно не было настолько хороших бюджетных Xiaomi: плюсы и минусы Redmi 10C

Ведущий YouTube-канала Quke.ru протестировал по основным параметрам смартфон Xiaomi Redmi 10C. У него в целом очень неплохой набор характеристик. Например, это большой экран, две камеры, быстрая зарядка.

Диагональ экрана составляет у Redmi 10C 6,7 дюйма. Задняя панель полностью сделана при этом из пластика. Лежит в руке устройство хорошо, не скользит. Также в комплекте вы получаете, помимо смартфона, ещё и чехол. Есть поддержка и быстрой зарядки - в 18 Вт. Также нужно понимать, что по габаритам телефон этот очень большой.

Но у дисплея 10C есть и минусы. Он имеет IPS-матрицу, разрешение HD+ и частоту обновления только 60 Гц. То есть в целом матрица не самая качественная, и это заметно. К тому же в целом яркость довольно низкая.

С точки зрения производительности устройство порадовало больше. На нём установлен процессор Snapdragon 680, есть 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Нельзя сказать, что смартфон работает шустро, но для повседневного использования этого вполне хватит. Из игр можно запускать без проблем только самые простые. В AnTuTu аппарат набрал 245 тысяч баллов.

Объём аккумулятора составляет здесь 5000 мА*ч. Вообще при обычном использовании Redmi 10C должно хватить примерно на два дня. Несмотря на то что есть поддержка быстрой зарядки в 18 Вт, заряжается телефон примерно 2,5 часа.

Селфи-объектив у 10C совсем простой. Основная камера тоже соответствует цене устройства, то есть она делает неплохие фото при хорошем освещении, а при недостатке света всё становится гораздо хуже. Примеры снимков - ниже. То есть если для вас важна хорошая камера, то лучше выбрать другой аппарат и немного доплатить.

Видео снимать можно лишь в Full HD, и картинка получается «рыхловатой». Стабилизации здесь нет вообще.