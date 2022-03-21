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Десять лучших смартфонов дешевле 50 тысяч рублей по версии эксперта из Европы

Их перечислили на YouTube-канале Tech Spurt
В выпуске на канале Tech Spurt на YouTube назвали десять моделей смартфонов стоимостью до 50 тысяч рублей, которые стоит приобрести в 2022 году.
Десять лучших смартфонов дешевле 50 тысяч рублей по версии эксперта из Европы

Ведущий YouTube-канала Tech Spurt рассказал о десяти лучших смартфонах, которые сейчас можно приобрести меньше чем за 50 тысяч рублей. Если вы выбираете новый аппарат сейчас, то эта подборка поможет вам.

  1. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Это довольно большой смартфон с диагональю в 6,7 дюйма. Также частота обновления здесь 120 Гц, установлена AMOLED-матрица. Присутствует у Xiaomi разъём для наушников и настройка стереодинамиков. Благодаря процессору Snapdragon 695 вы сможете играть в даже довольно требовательные проекты вроде Genshin Impact. Единственный недостаток устройства - основная камера, которая при слабом освещении не всегда выдаёт качественные снимки.
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  1. Poco X4 Pro. По большей части у него те же функции и характеристики, что и у предыдущей модели. По словам эксперта, это тот же смартфон, что и Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, но с другим названием.
Десять лучших смартфонов дешевле 50 тысяч рублей по версии эксперта из Европы
  1. OnePlus Nord CE 2 5G. Несмотря на то что корпус здесь пластиковый и нет поддержки карт памяти MicroSD, у аппарата много преимуществ. Например, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Нет проблем и с наушниками, так как присутствует разъём. Установлена на аппарате также последняя версия Android - 12-я. Работает устройство на чипсете MediaTek Dimensity 900. Он позволит легко выполнять любые повседневные задачи и запускать некоторые игры. Поддерживает смартфон также зарядку в 65 Вт, то есть с 0 до 100 процентов можно зарядить его примерно за 30 минут. Выдаёт OnePlus и отличные снимки на основную камеру.
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  1. Poco X3 Pro, X3 GT, F3. В этом пункте сразу три модели смартфонов. Рассмотрел ведущий именно Pro-версию. Это устройство сможет справиться и с играми, и с повседневными делами и задачами благодаря процессору Snapdragon 860. Также у вас будет 6,67-дюймовый IPS-экран с частотой до 120 Гц. Есть возможность настройки стереодинамиков и разъём для гарнитуры. Сканер отпечатка установлен сбоку, в кнопке разблокировки. Кроме того, смартфон даёт возможность делать хорошие фото.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. Motorola Moto Edge 20 Lite. Оснащён аппарат чипсетом MediaTek Dimensity 720. Он обеспечивает плавную работу при выполнении любых задач. Также смартфон с лёгкостью сможет проработать весь день благодаря аккумулятору в 5000 мА*ч. Ещё здесь установлен OLED-дисплей в 6,7 дюйма. Есть возможность и расширить память при помощи карты памяти. Камера здесь идёт в 108 МП.
Десять лучших смартфонов дешевле 50 тысяч рублей по версии эксперта из Европы
  1. Realme 9 Pro & Pro Plus. Это две версии одного смартфона. Производитель предлагает IPS-экран с частотой в 120 Гц. Процессор здесь - Snapdragon 695, что позволяет устройству работать плавно. Объём аккумулятора составляет у Realme 5000 мА*ч. У Pro Plus также отличная камера. Примеры снимков Realme 9 Pro Plus - ниже.
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  1. Samsung Galaxy M32. Может похвастаться модель 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED, частота обновления составляет 90 Гц. Что касается процессора, то здесь установлен MediaTek Helio G80. Это довольно энергоэффективный чипсет, особенно если учесть, что ёмкость аккумулятора - 5000 мА*ч. Можно делать на M32 и отличные фото.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. Infinix Zero 5G. Большой смартфон с 6,8-дюймовым дисплеем. Благодаря батарее в 5000 мА*ч автономность у него хорошая. Из недостатков устройства - IPS-экран и простая основная камера в 48 МП.
Десять лучших смартфонов дешевле 50 тысяч рублей по версии эксперта из Европы
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