Десять лучших смартфонов дешевле 50 тысяч рублей по версии эксперта из Европы

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Десять лучших смартфонов дешевле 50 тысяч рублей по версии эксперта из ЕвропыИх перечислили на YouTube-канале Tech Spurt
В выпуске на канале Tech Spurt на YouTube назвали десять моделей смартфонов стоимостью до 50 тысяч рублей, которые стоит приобрести в 2022 году.
Ведущий YouTube-канала Tech Spurt рассказал о десяти лучших смартфонах, которые сейчас можно приобрести меньше чем за 50 тысяч рублей. Если вы выбираете новый аппарат сейчас, то эта подборка поможет вам.
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Это довольно большой смартфон с диагональю в 6,7 дюйма. Также частота обновления здесь 120 Гц, установлена AMOLED-матрица. Присутствует у Xiaomi разъём для наушников и настройка стереодинамиков. Благодаря процессору Snapdragon 695 вы сможете играть в даже довольно требовательные проекты вроде Genshin Impact. Единственный недостаток устройства - основная камера, которая при слабом освещении не всегда выдаёт качественные снимки.
- Poco X4 Pro. По большей части у него те же функции и характеристики, что и у предыдущей модели. По словам эксперта, это тот же смартфон, что и Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, но с другим названием.
- OnePlus Nord CE 2 5G. Несмотря на то что корпус здесь пластиковый и нет поддержки карт памяти MicroSD, у аппарата много преимуществ. Например, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Нет проблем и с наушниками, так как присутствует разъём. Установлена на аппарате также последняя версия Android - 12-я. Работает устройство на чипсете MediaTek Dimensity 900. Он позволит легко выполнять любые повседневные задачи и запускать некоторые игры. Поддерживает смартфон также зарядку в 65 Вт, то есть с 0 до 100 процентов можно зарядить его примерно за 30 минут. Выдаёт OnePlus и отличные снимки на основную камеру.
- Poco X3 Pro, X3 GT, F3. В этом пункте сразу три модели смартфонов. Рассмотрел ведущий именно Pro-версию. Это устройство сможет справиться и с играми, и с повседневными делами и задачами благодаря процессору Snapdragon 860. Также у вас будет 6,67-дюймовый IPS-экран с частотой до 120 Гц. Есть возможность настройки стереодинамиков и разъём для гарнитуры. Сканер отпечатка установлен сбоку, в кнопке разблокировки. Кроме того, смартфон даёт возможность делать хорошие фото.
- Motorola Moto Edge 20 Lite. Оснащён аппарат чипсетом MediaTek Dimensity 720. Он обеспечивает плавную работу при выполнении любых задач. Также смартфон с лёгкостью сможет проработать весь день благодаря аккумулятору в 5000 мА*ч. Ещё здесь установлен OLED-дисплей в 6,7 дюйма. Есть возможность и расширить память при помощи карты памяти. Камера здесь идёт в 108 МП.
- Realme 9 Pro & Pro Plus. Это две версии одного смартфона. Производитель предлагает IPS-экран с частотой в 120 Гц. Процессор здесь - Snapdragon 695, что позволяет устройству работать плавно. Объём аккумулятора составляет у Realme 5000 мА*ч. У Pro Plus также отличная камера. Примеры снимков Realme 9 Pro Plus - ниже.
- Samsung Galaxy M32. Может похвастаться модель 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED, частота обновления составляет 90 Гц. Что касается процессора, то здесь установлен MediaTek Helio G80. Это довольно энергоэффективный чипсет, особенно если учесть, что ёмкость аккумулятора - 5000 мА*ч. Можно делать на M32 и отличные фото.
- Infinix Zero 5G. Большой смартфон с 6,8-дюймовым дисплеем. Благодаря батарее в 5000 мА*ч автономность у него хорошая. Из недостатков устройства - IPS-экран и простая основная камера в 48 МП.