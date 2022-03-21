Десять лучших смартфонов дешевле 50 тысяч рублей по версии эксперта из Европы

Ведущий YouTube-канала Tech Spurt рассказал о десяти лучших смартфонах, которые сейчас можно приобрести меньше чем за 50 тысяч рублей. Если вы выбираете новый аппарат сейчас, то эта подборка поможет вам.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Это довольно большой смартфон с диагональю в 6,7 дюйма. Также частота обновления здесь 120 Гц, установлена AMOLED-матрица. Присутствует у Xiaomi разъём для наушников и настройка стереодинамиков. Благодаря процессору Snapdragon 695 вы сможете играть в даже довольно требовательные проекты вроде Genshin Impact. Единственный недостаток устройства - основная камера, которая при слабом освещении не всегда выдаёт качественные снимки.