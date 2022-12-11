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11:06, 11 декабря 2022
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Десять лучших смартфонов на «чистом» Android: рейтинг 2022 года

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В выпуске на YouTube-канале Tech Spurt ведущий перечислил десять лучших на 2022 год мобильных устройств, которые работают на операционной системе Android. Причём на «чистом».

Десять лучших смартфонов на «чистом» Android: рейтинг 2022 года

Фото: Tech Spurt

Эксперт канала Tech Spurt назвал десять моделей смартфонов на «чистом» Android, которые точно заслуживают вашего внимания.

Pixel 6a. Он обладает очень неплохой камерой, которая выдаёт отличные снимки и ночью, и днём. Кроме того, это самый недорогой среди моделей Pixel 6а, 6 и 6 Pro. Благодаря чипсету Google Tensor вы сможете запускать современные игры. Правда, частота обновления экрана здесь - всего 60 Гц. Зато есть влагозащита, стереодинамики и многое другое

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Pixel 6 & 6 Pro. Если вы хотите более качественную камеру, то выбирайте Pixel 6 или 6 Pro. Основная камера у них имеет 50 МП. И она выдаёт отличные снимки во всех условиях, в том числе при приближении. Что касается игр, то в этом плане Pro-версия показывает себя лучше. Оснащён смартфон AMOLED-дисплеем с частотой обновления в 90 Гц (Pixel 6) и 120 Гц (Pro). Также обе модели имеют защиту от воды.

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Asus Zenfone 9. Этот смартфон имеет 5,9-дюймовый экран. В целом Zenfone 9 может считаться хорошей альтернативой Xiaomi 12. Если вы хотите себе компактный аппарат на Android, то Asus Zenfone 9 - отличный выбор. Оснащён он также Snapdragon 8 Plus Gen 1, что позволяет с лёгкостью запускать любые игры. Кроме того, Zenfone 9 отличается хорошей автономностью.

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Nothing Phone 1. Нашумевший смартфон 2022 года. У него необычный внешний вид и есть индикаторы уведомлений, которые можно настраивать. Камера у Nothing Phone 1 тоже неплохая. Также аппарат оснащён поддержкой беспроводной зарядки.

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Motorola Moto Edge 20 series. Самым недорогим вариантом из этой серии является Moto Edge 20 Lite (см. первое фото ниже). На нём установлен MediaTek Dimensity 720, батарея в 5000 мА*ч, которой хватает на один рабочий день, а также 128 ГБ постоянной памяти, дисплей в 6,7 дюйма с частотой обновления 90 Гц. У обычной Moto Edge 20 экран имеет частоту обновления уже до 144 Гц, а из процессоров стоит Snapdragon 778G. Pro-версия (см. второе фото ниже) работает на процессоре Snapdragon 870 и имеет 12 ГБ оперативной памяти, основную камеру в 108 МП с оптической стабилизацией.

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Motorola Moto Edge 30. Работает этот смартфон на чипсете Snapdragon 778G Plus. Основная камера у него имеет 50 МП и снимает вполне неплохо даже по сравнению с Edge 20.

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Motorola Moto G82. При покупке вы получаете AMOLED-дисплей и 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой оптической стабилизации. Объём аккумулятора же здесь составляет 5000 мА*ч. Кроме того, установлен на смартфоне процессор Snapdragon 695 5G.

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Motorola Moto G31. Корпус этого аппарата выполнен из пластика. Оснащён он OLED-дисплеем в 6,4 дюйма, процессором Helio G85. В целом игры типа Call of Duty идут на этом смартфоне нормально. Ёмкость аккумулятора у Moto G31 составляет 5000 мА*ч, а разрешение основной камеры - 50 МП. При этом на данный смартфон можно делать довольно приличные снимки в дневное время. Видео записывать Motorola Moto G31 может максимум в Full HD.

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Nokia G11. Это один из лучших смартфонов по соотношению цены и функциональности. Особенно если для вас важно, чтобы аппарат держал заряд долго. Основная камера - довольно обычная, но при этом вы можете расширить количество основной памяти на устройстве и подключить проводные наушники.

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