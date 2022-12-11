Десять лучших смартфонов на «чистом» Android: рейтинг 2022 года

Pixel 6 & 6 Pro. Если вы хотите более качественную камеру, то выбирайте Pixel 6 или 6 Pro. Основная камера у них имеет 50 МП. И она выдаёт отличные снимки во всех условиях, в том числе при приближении. Что касается игр, то в этом плане Pro-версия показывает себя лучше. Оснащён смартфон AMOLED-дисплеем с частотой обновления в 90 Гц (Pixel 6) и 120 Гц (Pro). Также обе модели имеют защиту от воды.