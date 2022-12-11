Десять лучших смартфонов на «чистом» Android: рейтинг 2022 года

Десять лучших смартфонов на «чистом» Android: рейтинг 2022 годаМожете покупать в подарок любой из них
В выпуске на YouTube-канале Tech Spurt ведущий перечислил десять лучших на 2022 год мобильных устройств, которые работают на операционной системе Android. Причём на «чистом».
Фото: Tech Spurt
Эксперт канала Tech Spurt назвал десять моделей смартфонов на «чистом» Android, которые точно заслуживают вашего внимания.
Pixel 6a. Он обладает очень неплохой камерой, которая выдаёт отличные снимки и ночью, и днём. Кроме того, это самый недорогой среди моделей Pixel 6а, 6 и 6 Pro. Благодаря чипсету Google Tensor вы сможете запускать современные игры. Правда, частота обновления экрана здесь - всего 60 Гц. Зато есть влагозащита, стереодинамики и многое другое
Pixel 6 & 6 Pro. Если вы хотите более качественную камеру, то выбирайте Pixel 6 или 6 Pro. Основная камера у них имеет 50 МП. И она выдаёт отличные снимки во всех условиях, в том числе при приближении. Что касается игр, то в этом плане Pro-версия показывает себя лучше. Оснащён смартфон AMOLED-дисплеем с частотой обновления в 90 Гц (Pixel 6) и 120 Гц (Pro). Также обе модели имеют защиту от воды.
Asus Zenfone 9. Этот смартфон имеет 5,9-дюймовый экран. В целом Zenfone 9 может считаться хорошей альтернативой Xiaomi 12. Если вы хотите себе компактный аппарат на Android, то Asus Zenfone 9 - отличный выбор. Оснащён он также Snapdragon 8 Plus Gen 1, что позволяет с лёгкостью запускать любые игры. Кроме того, Zenfone 9 отличается хорошей автономностью.
Nothing Phone 1. Нашумевший смартфон 2022 года. У него необычный внешний вид и есть индикаторы уведомлений, которые можно настраивать. Камера у Nothing Phone 1 тоже неплохая. Также аппарат оснащён поддержкой беспроводной зарядки.
Motorola Moto Edge 20 series. Самым недорогим вариантом из этой серии является Moto Edge 20 Lite (см. первое фото ниже). На нём установлен MediaTek Dimensity 720, батарея в 5000 мА*ч, которой хватает на один рабочий день, а также 128 ГБ постоянной памяти, дисплей в 6,7 дюйма с частотой обновления 90 Гц. У обычной Moto Edge 20 экран имеет частоту обновления уже до 144 Гц, а из процессоров стоит Snapdragon 778G. Pro-версия (см. второе фото ниже) работает на процессоре Snapdragon 870 и имеет 12 ГБ оперативной памяти, основную камеру в 108 МП с оптической стабилизацией.
Motorola Moto Edge 30. Работает этот смартфон на чипсете Snapdragon 778G Plus. Основная камера у него имеет 50 МП и снимает вполне неплохо даже по сравнению с Edge 20.
Motorola Moto G82. При покупке вы получаете AMOLED-дисплей и 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой оптической стабилизации. Объём аккумулятора же здесь составляет 5000 мА*ч. Кроме того, установлен на смартфоне процессор Snapdragon 695 5G.
Motorola Moto G31. Корпус этого аппарата выполнен из пластика. Оснащён он OLED-дисплеем в 6,4 дюйма, процессором Helio G85. В целом игры типа Call of Duty идут на этом смартфоне нормально. Ёмкость аккумулятора у Moto G31 составляет 5000 мА*ч, а разрешение основной камеры - 50 МП. При этом на данный смартфон можно делать довольно приличные снимки в дневное время. Видео записывать Motorola Moto G31 может максимум в Full HD.
Nokia G11. Это один из лучших смартфонов по соотношению цены и функциональности. Особенно если для вас важно, чтобы аппарат держал заряд долго. Основная камера - довольно обычная, но при этом вы можете расширить количество основной памяти на устройстве и подключить проводные наушники.