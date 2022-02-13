Десять моделей смартфонов Realme подробно сравнили: от дешёвых до флагманских

Ведущий YouTube-канала Smart Life сопоставил десять моделей Realme. Среди них - GT, Neo 2, Master Edition, 8, 8 Pro, 8i, C21Y, Narzo 30, 50A, 50i. Сравнивались они по основным параметрам.

Что касается комплектации, то значительных различий между смартфонами нет. Чехол отсутствует в коробке с C21Y и 50i, у остальных аппаратов он есть. Зарядка в 65 Вт у GT, Neo 2, Master Edition, 8 Pro, в 30 Вт - у 8 и Narzo 30, в 18 Вт - у 8i и 50A, в 5 Вт - C21Y, 50i.

Наиболее компактные по габаритам - GT и Master Edition, самым же большим оказывается Neo 2.

На всей устройствах установлена операционная система Android 11. Что касается скорости открытия приложений, то первое место достаётся по этому пункту GT, второе - Neo 2, третье у Master Edition и 8. Самым медленным из всех стал 50i. Остальные замеры можно увидеть ниже.