Десять моделей смартфонов Realme подробно сравнили: от дешёвых до флагманских

Десять моделей смартфонов Realme подробно сравнили: от дешёвых до флагманскихПротестировали устройства на YouTube-канале Smart Life
Ведущий YouTube-канала Smart Life сопоставил десять моделей Realme. Среди них - GT, Neo 2, Master Edition, 8, 8 Pro, 8i, C21Y, Narzo 30, 50A, 50i. Сравнивались они по основным параметрам.
Что касается комплектации, то значительных различий между смартфонами нет. Чехол отсутствует в коробке с C21Y и 50i, у остальных аппаратов он есть. Зарядка в 65 Вт у GT, Neo 2, Master Edition, 8 Pro, в 30 Вт - у 8 и Narzo 30, в 18 Вт - у 8i и 50A, в 5 Вт - C21Y, 50i.
Наиболее компактные по габаритам - GT и Master Edition, самым же большим оказывается Neo 2.
На всей устройствах установлена операционная система Android 11. Что касается скорости открытия приложений, то первое место достаётся по этому пункту GT, второе - Neo 2, третье у Master Edition и 8. Самым медленным из всех стал 50i. Остальные замеры можно увидеть ниже.
Далее эксперт перешёл к программной части. На 50i и C21Y стоят процессоры Unisoc SC9863A и Unisoc Tiger T610 соответственно. На версии 8, Narzo 30 установлен Mediatek Helio G95, на 8i - Mediatek Helio G96, на 50А - Mediatek Helio G85. Оставшиеся смартфоны оснащены Snapdragon: GT - Snapdragon 888, Neo 2 - Snapdragon 870, Master Edition - Snapdragon 778G, 8 Pro - Snapdragon 720G.
В тесте Antutu меньше всего баллов было у 50i, а лидерами стали GT, Neo 2, Master Edition. В Geekbench вновь худшие показатели у бюджетного 50i, лучшие - у флагманских GT, Neo 2, Master Edition. Что касается Wild Life, то худшим оказался в этом тесте C21Y, лучшим - GT. В стресс-тесте победителем стал Neo 2, а на последнем месте расположился C21Y. В то же время длительное время без снижения производительности не получится играть на GT. В троттлинг-тесте всё идёт по возрастанию: лучший результат у GT, худший - у 50i.
Экран с технологией IPS - у 50i, C21Y, 50А, 8i, Narzo 30, с AMOLED - у GT, Neo 2, Master Edition, 8 Pro, 8. В то же время максимальная частота обновления всего 60 Гц у таких моделей, как 50i, C21Y, Narzo 30, 8, 8 Pro. По максимальной яркости лидером оказывается 8 Pro, а хуже остальных - C21Y.
Со всеми результатами тестов и характеристиками можно ознакомиться ниже.
По звуку абсолютными лидерами стали GT и Master Edition со стереодинамиками и поддержкой Dolby Atmos. На последнем месте оказался недорогой 50i.
В играх лучшую производительность обеспечивает Neo 2, на втором месте находится GT, на третьем - Master Edition. Что же касается худшего смартфона для игр, то это 50i.
По функциональности и характеристикам уступают остальным камеры 50i, C21Y, 50A. Лучшими же можно назвать GT, Neo 2, Master Edition. Примеры фотографий - ниже.
Лучше всего заряд держится на 50А и C21Y: 55 и 45 процентов к концу дня. Слабее всего при этом оказывается модель GT.
Скорость зарядки выше всего вместе с тем у Master Edition: нужно всего 35 минут для достижения 100 процентов. У 50i поддержки быстрой зарядки вообще нет, а C21Y заряжается 3 часа до 100 процентов.
В целом, заключает эксперт, по результатам тестирования видно, что закономерность «чем дороже смартфон, тем он лучше» сохраняется. Суммарно больше всего баллов получает GT, меньше всего - 50i. Также при выборе устройства нужно определить, для каких целей вам нужен аппарат.
Все замеры - в таблице ниже.