До 20 тысяч рублей: Honor X9c Smart подробно сравнили с Realme 14

Realme 14 выглядит попроще конкурента. Однако у него есть защита от пыли и влаги по стандарту IP69. В свою очередь, Honor X9с Smart предлагает, кроме основного модуля камеры, 5-мегапиксельный ультраширик.

Ёмкость аккумулятора у Realme составляет 6000 мАч, а мощность зарядки - 45 Вт. Honor имеет батарею на 5800 мАч и зарядку на 35 Вт.

Матрицы у обоих смартфонов разные. Realme 14 имеет AMOLED-экран с пиковой яркостью более 2 тысяч нит, частотой обновления 120 Гц. При этом у Honor X9с Smart стоит разновидность IPS-дисплея и более тонкие рамки.