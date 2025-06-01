До 6 тысяч рублей: смартфоны Infinix, Xiaomi, Realme и Tecno сравнили

До 6 тысяч рублей: смартфоны Infinix, Xiaomi, Realme и Tecno сравнилиПобедили Smart 9 и Note 60X
Мобильные устройства начального уровня обычно приобретают для детей или старших родственников (родителей, бабушек, дедушек и т. п.). Но какую модель всё же лучше взять до 6 тысяч рублей?
На фоне остальных Realme Note 60X выделяется материалами корпуса: рамка у него алюминиевая, а не пластиковая.
Самый большой дисплей из всех оказался у Poco C71 - 6,88" (120 Гц). Далее шёл Realme Note 60Х с 6,74" (90 Гц), Infinix Smart 9 с 6,7" (120 Гц) и Tecno Spark Go 1S c 6,67" (90 Гц). Разрешение везде было HD+.
У Poco C71 в отличие от других моделей нет отдельного датчика приближения и внешнего освещения. Из-за этого автояркость работает очень нестабильно. Также у этого смартфона нет гироскопа.
Infinix Smart 9 и Tecno Spark Go 1S имеют два стереодинамика. У двух других устройств только монозвучание.
Poco C71 оснащён процессором Unisoc T7250 с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней, Realme Note 60Х - Unisoc T612 с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти, Infinix Smart 9 - Helio G81 с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутренней памяти, Tecno Spark Go 1S - Helio G50 с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней.
В повседневных задачах наиболее отзывчивым смартфоном с 4 ГБ ОЗУ оказался Poco, а самый мощный процессор из всех стоит на Infinix (при этом у него лучше и производительность в играх). Результаты тестов - выше.
Фото при хорошем освещении получаются неплохими на все смартфоны. Но предстоит выбор, то лучше отдать предпочтение Infinix Smart 9: у него более насыщенные цвета и лучше обработка деталей на снимках. По селфи-фото лидирует Tecno.
В PC Mark хуже остальных показал себя Poco (14 часов 46 минут работы экрана), а лучше остальных - Tecno (16 часов 37 минут) и Realme (16 часов 34 минуты).
Мощность зарядки выше всего у Tecno и Poco: 15 Вт.
Вывод
По словам ведущего, если бы ему пришлось выбирать из протестированных смартфонов, он был купил Infinix Smart 9 или Realme Note 60X. Всё потому, что они самые сбалансированные с точки зрения функциональности и производительности.