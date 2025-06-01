До 6 тысяч рублей: смартфоны Infinix, Xiaomi, Realme и Tecno сравнили

Мобильные устройства начального уровня обычно приобретают для детей или старших родственников (родителей, бабушек, дедушек и т. п.). Но какую модель всё же лучше взять до 6 тысяч рублей?

На фоне остальных Realme Note 60X выделяется материалами корпуса: рамка у него алюминиевая, а не пластиковая.

Самый большой дисплей из всех оказался у Poco C71 - 6,88" (120 Гц). Далее шёл Realme Note 60Х с 6,74" (90 Гц), Infinix Smart 9 с 6,7" (120 Гц) и Tecno Spark Go 1S c 6,67" (90 Гц). Разрешение везде было HD+.

У Poco C71 в отличие от других моделей нет отдельного датчика приближения и внешнего освещения. Из-за этого автояркость работает очень нестабильно. Также у этого смартфона нет гироскопа.

Infinix Smart 9 и Tecno Spark Go 1S имеют два стереодинамика. У двух других устройств только монозвучание.