Допустим, камера вам не важна: OnePlus 11R против OnePlus 11 по скорости работы

В выпуске на YouTube-канале Techniqued проверили, насколько быстро запускает приложения и игры OnePlus 11 и 11R. Более мощный процессор установлен на OnePlus 11: это Snapdragon 8 Gen 2. В то же время на 11R стоит Snapdragon 8+ Gen 1.

Понятно, что Snapdragon 8 Gen 2 - это более мощный процессор. Но сильно ли он превосходит 8+ Gen 1 по скорости?

Asphalt 9, как ни странно, чуть быстрее открылась на OnePlus 11R. А вот Call of Duty и другие игры - быстрее запускались уже на OnePlus 11. Приложения вроде YouTube, браузера Chrome, камеры или настроек загружались либо немного быстрее на 11-й версии OnePlus, либо одновременно на обоих смартфонах.