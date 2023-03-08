Допустим, камера вам не важна: OnePlus 11R против OnePlus 11 по скорости работы

Допустим, камера вам не важна: OnePlus 11R против OnePlus 11 по скорости работыКакой смартфон быстрее в играх и приложениях?
Эксперты YouTube-канала Techniqued протестировали скорость запуска игр и приложений у OnePlus 11 и 11R. Какой из них лучше покупать, если вы хотите мощный смартфон?
Фото: Techniqued
В выпуске на YouTube-канале Techniqued проверили, насколько быстро запускает приложения и игры OnePlus 11 и 11R. Более мощный процессор установлен на OnePlus 11: это Snapdragon 8 Gen 2. В то же время на 11R стоит Snapdragon 8+ Gen 1.
Понятно, что Snapdragon 8 Gen 2 - это более мощный процессор. Но сильно ли он превосходит 8+ Gen 1 по скорости?
Asphalt 9, как ни странно, чуть быстрее открылась на OnePlus 11R. А вот Call of Duty и другие игры - быстрее запускались уже на OnePlus 11. Приложения вроде YouTube, браузера Chrome, камеры или настроек загружались либо немного быстрее на 11-й версии OnePlus, либо одновременно на обоих смартфонах.
Techniqued
Вывод
Оба протестированных смартфона работают очень быстро. Но в некоторых играх и приложениях чуть быстрее оказывается OnePlus 11 с новейшим процессором.