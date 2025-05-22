Дорогие Samsung Galaxy сравнили: S25 Edge против S25 и S25 Ultra

S25 Edge - тонкий и лёгкий смартфон, особенно по сравнению с Ultra-версией. Аккумулятор у S25 Ultra имеет ёмкость 5000 мАч, тогда как у Edge - 3900 мАч. Это даже меньше, чем у S25 (4000 мА*ч).

Ещё один компромисс у S25 Edge - это камеры. Во-первых, у него нет телефотообъектива. Кроме того, у всех трёх смартфонов немного разная цветопередача на снимках, но лучше всё равно снимает Ultra.

По дисплею S25 Edge находится между S25 и S25 Ultra. Диагональ экрана у него 6,7" вместо 6,2" у S25 и 6,9" у S25 Ultra. Также у Ultra-версии дисплей антибликовый, а у остальных - нет.

По производительности смартфоны примерно на одном уровне. Однако в требовательных играх и при сильной нагрузке лучше себя показывает Ultra.

Мощность зарядки у Ultra - 45 Вт, у остальных - 25 Вт.