Дорогие Samsung Galaxy сравнили: S25 Edge против S25 и S25 Ultra

Дорогие Samsung Galaxy сравнили: S25 Edge против S25 и S25 UltraUltra-версия лучше, но подойдёт не всем
S25 Edge - тонкий и лёгкий смартфон, особенно по сравнению с Ultra-версией. Аккумулятор у S25 Ultra имеет ёмкость 5000 мАч, тогда как у Edge - 3900 мАч. Это даже меньше, чем у S25 (4000 мА*ч).
Ещё один компромисс у S25 Edge - это камеры. Во-первых, у него нет телефотообъектива. Кроме того, у всех трёх смартфонов немного разная цветопередача на снимках, но лучше всё равно снимает Ultra.
По дисплею S25 Edge находится между S25 и S25 Ultra. Диагональ экрана у него 6,7" вместо 6,2" у S25 и 6,9" у S25 Ultra. Также у Ultra-версии дисплей антибликовый, а у остальных - нет.
По производительности смартфоны примерно на одном уровне. Однако в требовательных играх и при сильной нагрузке лучше себя показывает Ultra.
Мощность зарядки у Ultra - 45 Вт, у остальных - 25 Вт.
Вывод
Для тех, кто хочет себе тонкий и лёгкий флагманский смартфон, подойдёт S25 Edge. S25 Ultra - это тоже отличный выбор, но весит он 200 г, да и в целом имеет большие габариты.