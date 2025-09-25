Достоин доплаты: iPhone 17 сравнили с iPhone 16

Размер дисплея у iPhone 17 увеличился до 6,3". При этом Apple уменьшила рамки, поэтому смартфон не выглядит большим. По характеристикам экран у базовой 17-й модели точно такой же, как у 17 Pro. Яркость у новинки стала 3000 нит и появилось антибликовое покрытие. Вдобавок к этому базовая версия получила Always On Display и частоту обновления 120 Гц.

Динамики iPhone 17 обновились, но звучат они всё равно так же, как у 16-й модели.

В камере для селфи теперь стоит у iPhone 17 квадратный датчик, позволяющий получить более широкий угол обзора. Также вы можете легко менять соотношение сторон прямо во время съёмки. То же самое касается видео: теперь не нужно поворачивать смартфон, чтобы снимать всё горизонтально.

С результатами тестирования iPhone 16 и 17 вы можете ознакомиться ниже.