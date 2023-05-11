Два крутейших китайских смартфона по камерам, но кто лучше? OnePlus 11 против Xiaomi 13 Pro

Два крутейших китайских смартфона по камерам, но кто лучше? OnePlus 11 против Xiaomi 13 ProСравнили устройства по фото и видео
Ведущий YouTube-канала Techniqued рассказал, какой смартфон лучше по качеству камер: OnePlus 11 или Xiaomi 13 Pro.
Эксперт YouTube-канала Techniqued подробно сравнил камеры OnePlus 11 и Xiaomi 13 Pro. Оба этих смартфона вышли в 2023 году.
Xiaomi 13 Pro оснащён тройной основной 15-МП камерой. Также у него есть телефотообъектив в 50 МП (с 3,2-кратным оптическим зумом) и сверхширик в 50 МП; селфи-камера имеет 32 МП. На OnePlus установлена основная камера в 50 МП, ширик в 48 МП и телевик (с 2-кратным оптическим зумом) в 32 МП; фронтальный объектив имеет при этом 16 МП.
Дневные фотографии по цветам лучше получаются на Xiaomi 13 Pro. Детализация тоже лучше именно на этом смартфоне. Это заметно как на снимках с основной камеры, так и на фото с широкоугольной.
Фото крупным планом по деталям гораздо лучше выходят на Xiaomi. Телефотообъектив у Xiaomi обладает 3,2-кратным зумом, тогда как у OnePlus - 2-кратным. И здесь лидирует тоже Xiaomi 13 Pro.
По дневным фотографиям лучше себя показывает Xiaomi 13 Pro. Это касается и основной камеры, и ультраширика.
С точки зрения макроснимков больше возможностей предлагает тоже Xiaomi.
С портретными фото справляются оба устройства достойно. Однако более качественные снимки выходят всё равно на Xiaomi 13 Pro.
При недостаточном освещении фото с Xiaomi 13 Pro получаются более качественными за счёт меньшего количества шума. И динамический диапазон тоже лучше у этого смартфона.
Селфи-фото получаются неплохими на обоих смартфонах. Но в целом чуть лучше справляется со снимками в таких условиях OnePlus 11.
Оба смартфона могут записывать видео в 8К. При этом по стабилизации и деталям лучше Xiaomi, а по цветам - OnePlus.
Вывод
Если вы хотите получить максимум от камеры, то выбирайте Xiaomi 13 Pro. Он предлагает больше возможностей и в большинстве случаев выдаёт более качественные фото.