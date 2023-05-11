Два крутейших китайских смартфона по камерам, но кто лучше? OnePlus 11 против Xiaomi 13 Pro

Эксперт YouTube-канала Techniqued подробно сравнил камеры OnePlus 11 и Xiaomi 13 Pro. Оба этих смартфона вышли в 2023 году.

Xiaomi 13 Pro оснащён тройной основной 15-МП камерой. Также у него есть телефотообъектив в 50 МП (с 3,2-кратным оптическим зумом) и сверхширик в 50 МП; селфи-камера имеет 32 МП. На OnePlus установлена основная камера в 50 МП, ширик в 48 МП и телевик (с 2-кратным оптическим зумом) в 32 МП; фронтальный объектив имеет при этом 16 МП.

Дневные фотографии по цветам лучше получаются на Xiaomi 13 Pro. Детализация тоже лучше именно на этом смартфоне. Это заметно как на снимках с основной камеры, так и на фото с широкоугольной.

Фото крупным планом по деталям гораздо лучше выходят на Xiaomi. Телефотообъектив у Xiaomi обладает 3,2-кратным зумом, тогда как у OnePlus - 2-кратным. И здесь лидирует тоже Xiaomi 13 Pro.