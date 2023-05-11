Телефоны
10:16, 11 мая 2023
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Два крутейших китайских смартфона по камерам, но кто лучше? OnePlus 11 против Xiaomi 13 Pro

Сравнили устройства по фото и видео

Ведущий YouTube-канала Techniqued рассказал, какой смартфон лучше по качеству камер: OnePlus 11 или Xiaomi 13 Pro.

Эксперт YouTube-канала Techniqued подробно сравнил камеры OnePlus 11 и Xiaomi 13 Pro. Оба этих смартфона вышли в 2023 году.

Xiaomi 13 Pro оснащён тройной основной 15-МП камерой. Также у него есть телефотообъектив в 50 МП (с 3,2-кратным оптическим зумом) и сверхширик в 50 МП; селфи-камера имеет 32 МП. На OnePlus установлена основная камера в 50 МП, ширик в 48 МП и телевик (с 2-кратным оптическим зумом) в 32 МП; фронтальный объектив имеет при этом 16 МП.

Дневные фотографии по цветам лучше получаются на Xiaomi 13 Pro. Детализация тоже лучше именно на этом смартфоне. Это заметно как на снимках с основной камеры, так и на фото с широкоугольной.

Фото крупным планом по деталям гораздо лучше выходят на Xiaomi. Телефотообъектив у Xiaomi обладает 3,2-кратным зумом, тогда как у OnePlus - 2-кратным. И здесь лидирует тоже Xiaomi 13 Pro.

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Фото: Techniqued

По дневным фотографиям лучше себя показывает Xiaomi 13 Pro. Это касается и основной камеры, и ультраширика.

С точки зрения макроснимков больше возможностей предлагает тоже Xiaomi.

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Techniqued

С портретными фото справляются оба устройства достойно. Однако более качественные снимки выходят всё равно на Xiaomi 13 Pro.

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Фото: Techniqued

При недостаточном освещении фото с Xiaomi 13 Pro получаются более качественными за счёт меньшего количества шума. И динамический диапазон тоже лучше у этого смартфона.

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Techniqued

Селфи-фото получаются неплохими на обоих смартфонах. Но в целом чуть лучше справляется со снимками в таких условиях OnePlus 11.

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Фото: Techniqued

Оба смартфона могут записывать видео в 8К. При этом по стабилизации и деталям лучше Xiaomi, а по цветам - OnePlus.

Вывод

Если вы хотите получить максимум от камеры, то выбирайте Xiaomi 13 Pro. Он предлагает больше возможностей и в большинстве случаев выдаёт более качественные фото.

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